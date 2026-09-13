След 9 месеца в болница: близнаците вече имат дом!
Ще им дадем всичко, вълунва се приемната им майка
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Ще им дадем всичко, вълунва се приемната им майка
Това е невъзможно, но почти са им намерили приемно семейство
Община Казанлък работи усилено, за да гарантира на всяко дете правото му да расте щастливо и спокойно
Момченцето е настанено в приемно семейство
Това се налага, тъй като мярката за полицейска закрила трае само 48 ч. и детето не може да остане по-дълго в Център за настаняване от семеен тип
То е починало 8 дни, след като е изведено от дома си и е настанено в приемно семейство
8 дни преди това 3-годишният Лютфи е изведен от дома и е настанен в приемно семейство
То е в добро здравословно състояние и не е нужно да остане повече в болница
Млад мъж от Враца се принуди да остави сина си заради безпаричие. Мъките за 31-годишния Красимир Петров и 8-годишния му син Денис започнали преди 5...
Половината от българите (54.2%) биха поверили децата си на приемни семейства, ако не могат да се грижат за тях. Това показват данните от социологическ...
Иванка и Борислав водели малкия Ангел при биологичните му родители Социалната служба в Петрич отне момченце на годинка от приемни родители. Според ек...
След като открили бебето, в болницата приели и момиче със следродилна треска Казанлък. Има подходящо приемно семейство, в което ще бъде настанено беб...
Стара Загора. Приемни родители желаят да отглеждат новороденото бебе, което бе намерено от клошар захвърлено в контейнер в Казанлък. Това съобщиха от...
Бащата Пламен най-вероятно ще бъде настанен в психиатрична клиника
Мтел и партньорите им планират летни лагери и забавления за малчуганите Приемното родителство у нас все още трудно си пробива път. Инициативата "Прие...
Разград. 4 месечното бебе, което бе намерено мъртво в дома на приемните му родители в Разград, е починало от задушаване. Аспирарана храна, попаднала...
Родителската двойка отглеждала за пети път чуждо дете в дома си Разград. Бебе, ненавършило още пет месеца, бе открито мъртво в дома на приемните си...
Реми е жертва на трафик, Сашко и Ани имат още братчета и сестри в домове
Държавата насърчава този тип грижа като временна заетост
Момичград. 45-дневно бебе е настанено в приемно семейство в Момчилградско. Намирането на приемни родители на пеленачето е по проект „И аз имам дете",...