Покъртително! Майка и дете живеят буквално на улицата в Пловдив
Хора апелират за помощ от институциите
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Хора апелират за помощ от институциите
HMSU /Hard Music and Sounds United/ отново ще покани всички фенове на идеята, за да предложи следващата част от това традиционно нискочестотно изживяв...
това съветва проф. Кантарджиев
Моловете и големите нехранителни магазини няма да работят
Докторът обяви това за нищо повече от маскарад
С представления на открито, от днес до 12 юли, завършва творческия сезон драматичният театър „Гео Милев“ в Стара Загора.
Желаете ли да поддържате тялото си стегнато и да увеличите силата си? Предлагаме ви набор от няколко прости упражнения на открито, с които да постигне...
На 27, 28 и 29 юни от 21.00 ч. публиката на Софийската опера и гостите на столицата ще съпреживеят на открито и за първи път пред храм-паметника „Св....
Благоевград. Камерна опера - Благоевград ще зарадва любителите на класическата музика с два концерта. Изявите на музикантите ще са на открито. Концерт...