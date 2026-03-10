ДПС с решителен ход! Спешни мерки за транспортния бранш заради горивата

Пакет от спешни мерки в подкрепа на бизнеса и особено на транспортния бранш внася ДПС в парламента, за да подкрепи компаниите, които търпят огромни щети от кризата с горивата и затварянето на Ормузкия проток.

Внасяме мерките още сега, преди гледането на удължителния закон за бюджета, за да могат да бъдат отразени в него, заяви зам.-председателят на партията и на ПГ на ДПС-Ново начало Йордан Цонев, изразявайки отношението на парламентарната си група след изслушването на изпълнителната власт по темата. Дебатът в пленарна зала бе предизвикан от ПГ на ДПС-Ново начало.

Свикахме този дебат, защото смятаме, че законодателната и изпълнителната власт трябва да действат изпреварващо на кризите. Не да гасим пожари, предизвикани от кризата, а да ги предотвратяваме, каза Цонев. Така постъпихме и миналата година, когато предизвикахме дебат и създадохме статута особен управител на „Лукойл“. Тук е мястото да благодарим на г-н Спецов - избегнахме кризата, която се случи Сърбия, каза Цонев. И се обърна към Румен Спецов: „Дано не предизвикаме новите управляващи да ви сменят. Защото така става, когато ДПС похвали някого от тази трибуна - казвам го със загриженост“.

Дебатът е навременен, каза Цонев. И изреди статистика за кризите с петрола от 1973 г. досега. През 1973 г. при кризата в Залива цената на петрола скача 300%, при войната в Залива - 140%, при войната в Ирак – 60%, през 2022 година при войната в Украйна - 45%, сега - 50%

Кризата сериозно влияе върху цените на енергоизточниците, дано приключи по-бързо. Но ние трябва да имаме готовност като държава да я посрещнем и българските граждани очакват това от нас, категоричен бе Цонев.

Мартин Димитров постави въпроса защо няма удължителен бюджет. Аз питам защо няма редовен бюджет, след като второто издание на проекта, направено след протестите, бе напълно съгласувано, каза още Цонев.

Ние от ПГ на ДПС ще излезем с пакет от мерки за бизнеса още сега – преди четенето на удължителния бюджет, за да бъде отразено там.

Обръщам се към правителството да избързате, както с изготвянето на тези мерки, ние ще дадем своя принос, да предвидите съответните процедури, защото съгласуване с ЕС трае месеци, продължи Йордан Цонев.

Имаме опит от кризите – помните в Ковид кризата какви мерки предприехме за бизнеса, заяви той.

Най-засегнат в момента транспортния бизнес. Там цените на горивата заемат много голям дял от производствените разходи. Предлагаме БАЕЗ да им даде държавни гаранции, за да се разсрочат лизинга си за 6 месеца напред, съобщи зам.-председателят на ДПС.

Ще внесем пакет от мерки и ще искаме да се отрази при второто четене на удължителния закон на бюджета, обобщи той.

