Опасен метал счупи цените, пренарежда целия свят
Трансформацията на световната икономика вече започна
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Трансформацията на световната икономика вече започна
В посрещането на доставката ще се включи министърът на енергетиката Владимир Малинов
Има опасения по отношение на строителството на нови блокове в АЕЦ
Бива взето от друга държава
Говори Петер Сиярто
Завод за обогатяване на уран се взриви в Русия
Той и руският му колега Владимир Путин участваха в церемонията чрез видеовръзка
АЕЦ "Аккую" се изгражда от руската държавна компания за атомна енергия "Росатом"
На 27 април ще се състои церемония по зареждане на ядрено гориво в АЕЦ "Аккую"
Държавният глава произнесе реч в турския парламент
ГЕРБ ще продължи да работи за енергийната диверсификация на България по всички линии
Това става след сключения с Уестингхаус Електрик Швеция АВ договор за доставка 5 блок
Той уточни, че първият договор с "Уестингхаус" България е подписала през 2019 година
Руската държавна корпорация „Росатом" е принудена на прекрати извозването на нови партиди отработено ядрено гориво от АЕЦ в Украйна, защото Киев не е...
Париж. "Нулев отказ" при работа на АЕЦ с руско ядрено гориво. Международният проект под това наименование, в който участват ЧЕЗ (Чехия), НАЕК "Енергоа...
Вдигат мощността на централата до 104% Москва. Реакторите в работещите блокове V и VI на АЕЦ "Козлодуй" ще станат по-ефективни и икономични след окол...
Москва. "Росатом" изпълнява в срок всички задължения по доставката на свежо ядрено гориво и обратното извозване на отработено ядрено гориво към чуждес...
Технологията на Westinghouse показа дефекти и в Украйна
Токио. Пълният демонтаж на атомната електроцентрала "Фукушима 1" ще очаква да отнеме минимум 40 години. Това предвижда планът за ликвидирането на по...
София. Назначението на Иван Генов за шеф на АЕЦ „Козлодуй" няма връзка с Румен Овчаров. Това потвърди новият-стар шеф на АЕЦ-а в предаването „12 плюс...