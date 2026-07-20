ЗАГОРКА - когато отговорността е част от рецептата

Компанията развива устойчиво производство, подкрепя местната общност и насърчава отговорната консумация чрез платформата „Създаваме по-добър свят”.

За ЗАГОРКА устойчивото развитие е неразделна част от начина, по който компанията работи и създава стойност - за консуматорите си, партньорите, служителите, местните общности и околната среда. Този подход е обединен в платформата „Създаваме по-добър свят“, която насочва усилията на компанията в три основни направления: опазване на природните ресурси, подкрепа за общността и насърчаване на отговорната консумация. Чрез тях ЗАГОРКА развива устойчиви производствени практики, подкрепя инициативи с положително въздействие за общността и насърчава информирания и отговорен избор на потребителите.

Околна среда: устойчиво производство стремеж към нулеви въглеродни емисии, ефективно използване на вода и насърчаване на кръгова икономика

В производствената си дейност ЗАГОРКА работи за по-ефективно използване на ресурсите, внедряване на устойчиви технологии и развитие на решения, свързани с кръговата икономика и намаляване на въглеродния отпечатък.

Сред ключовите проекти е собственият соларен парк на пивоварната с над 3700 фотоволтаични панела, чрез които компанията използва възобновяема енергия за част от производствените си нужди.

Друг важен елемент от устойчивия подход на ЗАГОРКА е пречиствателната станция за отпадни води. Тя е част от системните усилия на компанията за отговорно управление на водните ресурси и по-ефективно използване на водата в производствения процес.

Кръговата икономика е още един фокус на ЗАГОРКА с решения за оползотворяване на производствените отпадъци, използването на рециклирано съдържание в част от опаковъчните материали и намаляването на пластмасата в PET опаковките.

Към тези усилия се добавя и „Зеленият склад“ за готова продукция — една от знаковите устойчиви инвестиции на компанията. Сградата е сертифицирана по международния стандарт BREEAM с ниво Excellent.

Подкрепа към местната общност

ЗАГОРКА подкрепя инициативи, които събират хората, насърчават културния и социален живот. BEERфестът Стара Загора вече 10 години създава възможности за преживявания и споделени каузи.

Фестивалът се организира съвместно от ЗАГОРКА и Община Стара Загора и носи не само музика и добро настроение, но и важни послания, използвайки мащаба на събитието, за да достигне до широка публика с теми от обществено значение - отговорната консумация - „Когато шофираш, никога не пий“, ЗАГОРКА осигурявана безплатна автобусна линия до и от събитието. Грижата за околната среда е чрез активности, които насърчават събирането на опаковките по време на фестивала и тяхното рециклиране.

История, пивоварни традиции и модерна пивоварна

Важна част от връзката на ЗАГОРКА със Стара Загора е и посетителският център „Светът на ЗАГОРКА“ - място, което отваря вратите на работещата пивоварна за посетители.

В „Светът на ЗАГОРКА“ посетителите могат да се потопят в историята на компанията, да проследят ключови етапи от пивопроизводството и да видят експонати, събирани през годините - бутилки, етикети, чаши, архивни снимки и документи. Сред тях са бирена бутилка от 1902 г., свързана с началото на пивоварната история в Стара Загора, материали за първия майстор пивовар в България Андрей Брашованов и запазен кен от първата българска безалкохолна бира „Загорка Вита“. Така „Светът на ЗАГОРКА“ съхранява пивоварното наследство и допринася за културния и туристически облик на града.

Отговорна консумация и информиран избор

Отговорната консумация е друга важна част от ангажимента на компанията. ЗАГОРКА подкрепя развитието на безалкохолни бирени алтернативи и работи в партньорство с АРЗ „Солидарност“, която поддържа единствената национална линия за превенция и подкрепа при алкохолни и други зависимости. Тези инициативи са част от желанието на компанията да развива бирената категория отговорно и да насърчава информирания избор на потребителите.

„Добрата бира започва с качествени съставки, майсторство и отговорност - към природата, хората и общността, от която сме част. За нас устойчивостта е част от рецептата за бизнеса, който искаме да развиваме: модерен, отговорен и с положителна следа. Затова продължаваме да инвестираме в устойчиви решения, в развитието на нашите хора и в социално значими инициативи“, коментира Радина Шкутова, изпълнителен директор на ЗАГОРКА.

С дългосрочния си ангажимент към устойчивост и отговорност ЗАГОРКА показва, че „Създаваме по-добър свят“ не е просто платформа, а част от рецептата за добър бизнес - такъв, който се вари с грижа към природата, хората и общността.