Започва ремонт на пътя София-Перник
За улеснение на шофьорите препоръката е да използват магистрала „Струма”
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За улеснение на шофьорите препоръката е да използват магистрала „Струма”
Зловещи опашки на Драгичево
Ветерани от ЦСКА ще играят на благотворителен футболен мач в пернишкото село Драгичево. Срещата е с цел да се наберат средства за подпомагане на бивш...
Възрастна жена е блъсната от влак в района на гара Драгичево. С много тежки травми и в критично състояние тя е откарана в пернишката болница. Инцидент...