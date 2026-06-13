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Влак блъсна пенсионерка

Влак блъсна пенсионерка

Възрастна жена е блъсната от влак в района на гара Драгичево. С много тежки травми и в критично състояние тя е откарана в пернишката болница. Инцидент...

27 март | 19:25
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