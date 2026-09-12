Петя Димитрова оглави Фондация „Буров“
Това става в годината на 150-годишнината от рождението на нейния патрон
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Това става в годината на 150-годишнината от рождението на нейния патрон
Борисов и Таняни откриха бюст на големия българин
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