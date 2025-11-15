За първи път от десетилетия! Тук ли е гробът на Клеопатра

Мистерията около гроба на последната царица на Древен Египет – Клеопатра VII – остава неразрешена вече 2 хиляди години… поне докато юристът и археолог Кетлийн Мартинес не предизвика цялата археологическа общност.

Посветила половината от живота си на това да открие изгубения гроб, Мартинес търси тайната на царицата в потъналото под водите сърце на Александрия – в дълбините на храма Тапосирис Магна, пише турският вестник "Миллийет".

За първи път десетилетия проучвания водят до открития, способни да променят историята.

Но наистина ли Клеопатра, която отказала да бъде победена от римляните, е скрила гроба си на място, за което никой не би се сетил да търси?

Клеопатра VII, последният владетел на Древен Египет, е царица, оставила името си в историята с красотата и блестящия си ум.

Но въпреки че са минали над 2000 години от смъртта ѝ, гробът ѝ така и не е открит.

През годините са извършени безброй разкопки и са предложени десетки теории, но нито една от тях не е дала категоричен отговор – досега.

Посветила почти половината от живота си на откриването на гроба, адвокатът и археолог Кетлийн Мартинес е достигнала до нови находки в дълбините на Средиземно море, които могат да пренапишат историята.

Реакция на археологическата общност

Кралицата, чието пълно име е Клеопатра VII Филопатор, е родена през 69 г. пр.н.е. Била е последният владетел на управлявалата Египет от 305 до 30 г. пр.н.е. династия на Птоломеите.

Говореща гръцки и с македонски произход, тя се отличавала с интелект, политически умения и дипломатически ходове, които я правят забележителна фигура както за времето си, така и днес.

Връзките ѝ с двамата най-могъщи лидери на Рим – Юлий Цезар и Марк Антоний – я превърнали в ключов фактор за запазването на независимостта на Египет.

Когато настъпва 30 г. пр.н.е., животът на Клеопатра наближава драматичния си край.

След смъртта на Марк Антоний, най-разпространената версия сред историците е, че тя се е самоубила.

Друга, макар и по-рядко поддържана теория твърди, че е загинала след ухапване от кобра.

Каквато и да е истинската причина, със смъртта ѝ приключват и династията на Птоломеите, и независимостта на Древен Египет.

Откриването на гроба на Клеопатра винаги е смятано за изключително ценен археологически пробив – и въпреки векове усилия, той остава неизвестен.

Една от най-силните теории гласи, че гробът може да се намира в храма Тапосирис Магна, западно от Александрия.

Близо 20 години Доминиканската адвокатка и археолог Кетлийн Мартинес води разкопки там, смятайки, че Клеопатра, която се възприемала като въплъщение на богиня Изида, е избрала да бъде погребана в храм, посветен именно на Изида – въпреки че почти цялата археологическа общност отхвърля идеята ѝ.

Според някои учени Клеопатра и Марк Антоний са били погребани един до друг в царския некропол на Александрия.

Но огромна част от града е потънала под морето след многобройните земетресения през вековете, което прави изследванията почти невъзможни.

Новите открития на Мартинес обаче променят всичко. Тя твърди, че двамата са заедно – но не в царския некропол, а в Тапосирис Магна, смятан за велик гроб на Озирис.

Трябвало е да избере място, където се чувства в безопасност

Мартинес знаела от източниците, че Клеопатра и Антоний са погребани в мавзолей в Александрия, но нито едно доказателство не е открито там.

Градът е бил разрушен от огромно земетресение и цунами през 365 г. сл.н.е., а голяма част от царския квартал днес лежи под 6 метра вода.

Тя обаче вярва, че Клеопатра е измислила план, за да не попадне под властта на Рим дори след смъртта си – и е скрила себе си и тялото на любимия си там, където римляните никога не биха потърсили.

„Трябвало е да избере място в отвъдния свят, където да се чувства в безопасност с Марк Антоний“, казва Мартинес.

Така тя насочва усилията си към Тапосирис Магна и започва разкопки там през октомври 2005 г.

Скоро се появяват впечатляващи находки. Екипът открива основна плоча със записи на гръцки и йероглифи, доказваща, че храмът е бил посветен на богиня Изида.

Това е важно, защото много хора са смятали Клеопатра за земно проявление на Изида.

Откритието кара много критици да променят мнението си.

"Казаха, че нищо няма да намерим, но успяхме"

Според Мартинес е напълно логично Клеопатра да е пожелала последното ѝ място да бъде храмът на Изида.

Екипът ѝ – в сътрудничество с Националния университет „Педро Енрикес Уренья“ – открива стотици човешки останки, позлатени мумии, керамика и над 300 монети с образа на Клеопатра.

Министерството на туризма и древните паметници на Египет обявява през декември 2025 г., че керамиката датира от времето на царуването на Клеопатра (51–30 г. пр.н.е.).

„Досега открихме над 2600 артефакта на място, където всички твърдяха, че няма да намерим нищо. Дори да не сме открили гроба, променихме историята на региона. Доказах, че всички онези професори грешат“, казва тя.

През 2022 г. екипът открива в района на Тапосирис Магна 1300-метров тунел, водещ към морето, както и множество артефакти от времето на Клеопатра.

По време на последните си гмуркания с прочутия изследовател на „Титаник“ Боб Балард, Мартинес открива важна следа: потънал пристанищен комплекс далеч навътре в морето.

Откритието, обявено на 18 септември 2025 г., показва, че Тапосирис Магна е бил не само религиозен център, но и голям морски търговски хъб.

„Тези находки правят храма наистина важен. Мястото предлага всички условия Клеопатра да бъде погребана тук – заедно с любимия си Марк Антоний.“

Скрита на място, където римляните не биха достигнали

Мартинес вярва, че тялото на Клеопатра е било пренесено в Тапосирис Магна и скрито чрез тунела на място, недостъпно за римляните, преди да бъде погребано.

През вековете крайбрежието на Египет е преживяло поне 23 земетресения, които са потопили части от храма.

Подводните находки подкрепят теорията, че там е имало важно пристанище по времето на Клеопатра.

Екипът, с помощта на Египетските военноморски сили, изготвя детайлна подводна карта на района – около 6 мили дължина – и започва нови разкопки и сондажи през септември 2025 г.

„Никой не може да ми каже, че Клеопатра не е в Тапосирис Магна. За да го твърдите, трябва да изкопаете целия район и да докажете, че не е тук“, казва Мартинес.

Тя чувства, че е по-близо от всякога до разгадаването на тайната.

В продължение на около 20 години Мартинес преодолява трудности – от борба за разрешения до преминаване на бюрократични и технически препятствия.

В началото никой не вярвал в нея; смятали, че тя преследва невъзможна мечта.

Освен това била критикувана, защото е жена и защото е от Доминиканската република.

Тя отказала да приеме помощ от САЩ или Европа.

Ако открие гроба на Клеопатра в подводния район на новооткритото пристанище, Мартинес мечтае да развее само едно знаме – това на родината си, Доминиканската република.





