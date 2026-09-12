Откриха библейската градина с гроба на Христос
Изследователите са извършвали разкопки в йерусалимската църква „Възкресение Христово“, римска църква от IV в.
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Изследователите са извършвали разкопки в йерусалимската църква „Възкресение Христово“, римска църква от IV в.
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