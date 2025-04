Екоактивисти отново започнаха. Посегнаха на гроба на Чарлз Дарвин

Екоактивисти отново се активираха с поредна изява.

От движението "Просто спрете петрола" изрисуваха със спрей гроба на британския изследовател Чарлз Дарвин в Уестминстърското абатство в Лондон, предаде Ройтерс.

Двама активисти влязоха в светата обител, където обичайно се провеждат кралски сватби, коронации и погребения, и напръскаха намиращия се там гроб със спрей с тебеширена боя.

Активистите са написали с оранжева боя на бялата мраморна надгробна плоча на Дарвин "1,5 умря". Това е препратка към глобалните температури, чиито средни стойности през 2024 г. за първи път в историята надхвърлиха тези от прединдустриалния период с 1,5 градуса по Целзий.

🚨𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆:



Climate change activists DESECRATE Charles Darwin’s grave in Westminster Abbey. 🇬🇧⛪️🪦



Activists from Just Stop Oil spray painted the grave of the famed biologist with ‘1.5 is Dead.’ pic.twitter.com/KLX4qwwZdS