Уникални находки изскочиха в училищен двор в Несебър

Находки от елинистическата епоха (III–II век пр. Хр.) бяха намерени при археологически проучвания в двора на СУ „Любен Каравелов“ в Несебър. Разкопките бяха проведени в рамките на месец от екипа на Музей „Старинен Несебър“ във връзка с изграждането на новия учебен корпус, финансиран от Община Несебър.

Сред най-интересните артефакти, открити в стъпаловидно оформена яма – рядко срещан тип за некропола на древна Месамбрия, са бронзов венец с позлата, сребърна монета – т.нар. Харонов обол, кана, стригила и астрагали. При проучванията са открити още сребърни и бронзови монети, релефно украсени чаши, лакримарии, стригили, стъклени мъниста и керамични съдове.

Екипът е проучил и четири средновековни структури от XIII–XIV век, както и три ями от различни периоди – една от елинистическата епоха и две от Средновековието. Част от находките са фрагментирани и предстои тяхната реставрация, предаде кореспондентът на БТА в Бургас Станимир Димитров.

Археолозите подчертават, че проучванията допринасят за обогатяване на знанието за историята на древния Несебър и за бита на неговите обитатели, като същевременно допринасят за опазването на културното наследство на града.

Всички артефакти ще бъдат съхранявани във фондовете на Музей „Старинен Несебър“ и в близко бъдеще ще бъдат показани в Археологическия музей в града, подредени във временна изложба. Музеят планира и публична лекция, посветена на последните проучвания в района на некропола.

