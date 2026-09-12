Ето колко често трябва да почиствате дистанционното на телевизора
Основният сигнал е състоянието на устройството
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Основният сигнал е състоянието на устройството
Описват оцеляването на 13-годишната доведена дъщеря като „коледно чудо“
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Наблюдаващият прокурор Димитър Молев се изказа по случая
Майки питат да вземат ли отпуск и кога
МОН даде насоки към директорите
Дистанционно ще продължат да се обучават малко над 2 300 ученици
Новите условия на работа след настъпването на пандемията са въпрос и отстояването на правата на работниците са приоритет в работата на партията ни, ка...
Все още над 70% от служителите работят дистанционно
Родители пишат жалби, ако детето им няма шестица
В реална среда щеше да има консултации, сега помагат платформите, казва Мария Николова
Дистанционното ще отвори още ножицата в образователната система, казва Леда Аврамова
Не се плаща такса за кредитна оценка при електронно подписване на документите
Училища в страната преминават към присъствен или дистанционен начин на обучение
В момента за голяма част от учениците учебната година стартира присъствено
Министърът: Трябва баланс - да не прекъснем обучението и да запазим здравето
Най-трудно ще е за първокласниците, които трябва да придобиват базови умения
САЩ няма вече да издават и визи за записани в университети с дистанционно обучение
Предявяването на претенция ще става без да е необходимо посещение в офис на компанията
„Президентът предпочита тези дни да работи от дистанция”, заяви говорител на Кремъл