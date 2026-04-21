Румъния се разклати. Политическа криза

Румъния навлиза в политическа криза, след като най-голямата от четирите партии в управляващата коалиция обяви, че оттегля доверието си от премиера Илие Боложан и настоява той да подаде оставка.

Лидерът на социалдемократите Сорин Гриндяну обяви, че решението е взето с почти пълно мнозинство във вътрешнопартиен вот. И изтъкна, че с крутите си мерки за икономии Боложан е настроил народа срещу себе си. Въпросните мерки включват увеличени ДДС и други данъци и такси и замразяване на пенсиите и заплатите в държавния сектор.

Румъния е с най-висок бюджетен дефицит в Европейския съюз. През 2024 година, в края на която се проведоха последните парламентарни избори, той беше 9,3 на сто от брутния вътрешен продукт. През миналата той спадна на 7,7 на сто, а през тази се очаква да достигне 6,2 процента.

Боложан, който е лидер на Национално-либералната партия, заяви, че няма да подава оставка. Очаква се обаче по-късно тази седмица социалдемократите да изтеглят от правителството шестимата си министри.

