Вот на недоверие издуха румънското правителство
Социалдемократите обърнаха вота и лишиха кабинета от подкрепа
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Социалдемократите обърнаха вота и лишиха кабинета от подкрепа
Опозицията събра подписи, управляващата коалиция се разпада
Най-голямата от четирите партии в управляващата коалиция оттегли доверието си от премиера
До скоро той изпълняваше временно функцията на президент