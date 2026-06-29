Манчестър Сити назначи наследника на Гуардиола

Манчестър Сити официално обяви назначението на Енцо Мареска за нов старши треньор на отбора.

„Манчестър Сити с удоволствие потвърждава назначението на Енцо Мареска за мениджър. Италианецът подписа тригодишен договор до лятото на 2029 година“, се казва в официалното съобщение на клуба.

За Мареска това ще бъде трети престой в Манчестър Сити.

„За Мареска това ще бъде третият му период в клуба, като той се завръща с богат опит и доказани успехи на най-високо ниво“, допълват от английския шампион.

Италианският специалист поема отбора с амбицията да продължи успехите на Манчестър Сити и да затвърди позициите на клуба сред водещите сили в английския и европейския футбол.

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