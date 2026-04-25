Зеленски с голяма новина от Азербайджан. Русия с бърз отговор

Изключително важно е за Украйна войната в крайна сметка да приключи. Благодарни сме на партньорите, които действат като посредници в този процес. Благодарни сме и на президента на Азербайджан Илхам Алиев и бихме искали да проведем разговори за мира в Украйна в Азербайджан.

Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски след среща с държавния глава на Азербайджан Илхам Алиев в Габала, съобщи AZERTAC.

Това е първото посещение на Зеленски в страната от началото на войната в Украйна, като в хода на срещите му бяха подписани 6 двустранни споразумения в областта на отбраната и енергетиката.

Габала се намира в подножието на Голям Кавказ. Градът е известен като древната столица на Кавказка Албания. Наричат го Азербайджанската Швейцария заради планинския релеф, горите и водопадите.

По време на съвместната пресконференция Зеленски акцентира върху факта, че Русия отново е започнала въздушни удари на различни места, като се атакуват железници, енергийни инфраструктури и граждански обекти. Той заяви, че се надява, че руската страна също избере Азербайджан за домакин на тази дипломация.

Часове след края на срещата на Зеленски и Алиев стана ясно, че Русия може да се съгласи на преговори със САЩ и Украйна в Азербайджан.

Това бе потвърдено от първия заместник-председател на Комитета по международни въпроси на Съвета на федерацията Владимир Джабаров, пише oxu.az.

Джабаров нарече Азербайджан "нормално място", подчертавайки, че Москва и Баку вече имат добри отношения.

"Ако Азербайджан е готов да осигури сигурността на всички участници в преговорите, мисля, че нашите членове на преговарящата група могат да дойдат в Азербайджан спокойно", каза сенаторът, цитиран от руски медии.

Какво казаха Алиев и Зеленски на срещата

Това е седмата ни среща през последните четири години. Азербайджан и Украйна взаимно подкрепят и ще продължат да го правят в името на суверенитета и териториалната цялост на страните, заяви президентът Алиев.

Той акцентира върху сътрудничеството в енергийния сектор - SOCAR успешно функционира в Украйна от много години, като се планират и нови инвестиции.

Както в Азербайджан, така и в Украйна се развива военно-промишленият комплекс и има отлични възможности за съвместно производство, като цяло, за съвместно производство в индустриалната сфера, добави Алиев.

Винаги сме подкрепяли териториалната цялост и независимостта на Азербайджан и сме виждали същото отношение към Украйна, потвърди Зеленски.

Сигурността е от първостепенно значение, а що се отнася до растежа на отбранителната индустрия, Украйна, въз основа на условията на войната, демонстрира силата на съпротивата и днес нашите специалисти са в Азербайджан, оказвайки подкрепа на азербайджанските колеги. Възнамеряваме да продължим това партньорство и да започнем съвместно производство, каза още Зеленски.

Повече от петстотин украински деца са в Азербайджан тук и сме благодарни на вас за тази хуманитарна подкрепа, заяви той.

