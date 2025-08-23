Голям подарък за президент! Златният кон на пустинята

След срещата на върха във Вашингтон, където Армения и Азербайджан сложиха точка на войната в присъствието на американския президент и очертаха новия транспортен коридор, който ще свързва Европа и Азия през Зангезурския коридор, който вече се нарича „Пътят на Тръмп“, лидерът на азерите Илхам Алиев прибави още един точен геополитически удар.

Заедно с президента на Узбекистан Шавкат Мирзийоев и с председателя на Халк Маслахати на Туркменистан Гурбангули Бердимухамедов, който е баща на сегашния президент и ръководи висшия народен орган, направиха каспийска среща на върха, за да се договарят за ново сътрудничество и развитие на мегапроекта. Не случайно тя се проведе в Турменбаши, където коридорът ще продължава след Баку.

Освен че получи поздравления и похвали, Алиев си тръгна и с най-скъпия подарък от президента на Тюркменистан - ахалтекински кон.

Ахал-Теке са сред най-отличителните и необикновени коне в света. „Аристократът на пустинята“ има издължена и елегантна, но изключително здрава конструкция. Невероятната порода коне е с близо 3000-годишна история и се счита за едни от най-древните.

Така наречените „златни коне“ са известни със своята бързина и издръжливост на дълги преходи. Породата се е появила първо в пустинята Кара Кум, Туркменистан. Счита се, че конят на Александър Македонски, Буцефал, е бил от породата Ахал-Теке.

Поради естествения си атлетизъм породата Ахал-Теке обира наградите в конните надбягвания.

