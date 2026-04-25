"Калашников" направи невидим дрон. Обръща войната

"Калашников" представи модернизирания дрон-разузнавач SKAT 350M с увеличен брой канали за предаване на данни по време на международното изложение на отбранителната индустрия Defense Services Asia (DSA), проведено от 20 до 23 април в Куала Лумпур.

От компанията съобщиха, че броят на каналите за предаване на данни и работните честотни диапазони на безпилотното устройство са значително увеличени след задълбочен анализ на бойното му използване в зоните на специалната военна операция в Украйна, предава Дир.бг.

Новите технически характеристики, съчетани с възможността за онлайн превключване между каналите, позволяват на дрона по-лесно да преодолява системите за радиоелектронна борба на противника.

Многофункционалният комплекс с дрона-разузнавач SKAT 350M от дълго време е сред най-търсените средства за въздушно наблюдение. Неговите системи, компоненти и софтуер непрекъснато се усъвършенстват.

През 2025 г. "Калашников" е внедрил над 40 промени в софтуера на наземната станция за управление, като е оборудвал машината със средства за противодействие на системи за подмяна на навигационния сигнал.

Благодарение на оптичната навигация, базирана на предварително заредени карти, безпилотното устройство вече може да изпълнява задачи дори при излъчване на фалшив GPS сигнал от земята, при заглушаване на GPS или при пълната му липса.

От "Калашников" твърдят, че системата е участвала в откриването и последващото унищожаване на хиляди цели, включително танкове "Leopard" и "Abrams", бойни машини "Bradley", реактивни системи "HIMARS", противокорабни комплекси "Neptune", малки безекипажни катери, огневи позиции, командни пунктове, складове за боеприпаси и тренировъчни бази.

SKAT 350M е предназначен за разузнаване на терена и поддръжка на сухопътни операции при различни метеорологични условия, включително тежки, и в широк температурен диапазон. Апаратът може да остане във въздуха до четири часа и се отличава с висока надеждност и издръжливост. При един оперативен полет покрива разстояние от поне 240 километра.

Най-висока ефективност системата постига при работа в тандем с управляемите барражиращи боеприпаси от семейството KUB. Дронът-разузнавач открива целта, определя местоположението ѝ и осигурява наблюдение след удара. Всички летателни апарати на "Калашников" са интегрирани с патентован софтуер, който позволява използването на единно информационно пространство за изпълнение на мисии с различна сложност в денонощен режим.





