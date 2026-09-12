Всичко за Калашников

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Правят Калашников и в САЩ

Правят Калашников и в САЩ

Американската "Калашников Ю Ес Ей", която е официален вносител и дистрибутор на продукцията на руската компания, ще започне собствено производство пре...

28 януари | 5:45
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Армията продава 335 калашника

Армията продава 335 калашника

335 автомата АК-47 и негови разновидности разпродава Българската армия. Оръжията подлежат на снемане от употреба към началото на тази година. Военните...

18 март | 18:45
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