"Калашников" направи невидим дрон. Обръща войната
Дронът-разузнавач открива целта, определя местоположението ѝ и осигурява наблюдение след удара
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Дронът-разузнавач открива целта, определя местоположението ѝ и осигурява наблюдение след удара
Плaниpaнo е дa зaпoчнe oт тpeтoтo тpимeceчиe нa 2024 г.
През миналата година оръжейното производство на руския концерн се е увеличило с 40 процента спрямо 2021
Тя заменя легендарната "Драгунов"
Оръжието е успешно тествано, ще се изнася
Здравните служители на Русия регистрираха еднодозов вариант на руската ваксина Спутник V
Нъвръх рождения си ден ги поздрави с прочутата песен "Калашников"
Така е решил собственикът на производителя
Оръжието е доразвито от новия АК-12
Обвинени са в проникване с огнестрелно оръжие, взлом и оказване на съпротива при арест
Инцидентът е станал в четвъртък около 19:30 часа
На норвежкият физик Андреас Вал не му липсва адреналин, след като решил да демонстрира законите на природата със собственото си тяло, като опита да се...
Американската "Калашников Ю Ес Ей", която е официален вносител и дистрибутор на продукцията на руската компания, ще започне собствено производство пре...
От 2009 г. американският бизнесмен и хуманитарист Питър Тъм купува оръжия от военните групировки на Африканския континент. После ги претопява и компан...
Ситуацията в момента е овладяна, на мястото присъства жандармерия. Това каза край браздата с Турция при ГКПП Капитан Андреево вицепремиерът и министър...
Зареден автомат "Калашников" и 2 пълнителя с патрони се появиха изненадващо на плажа в Свети Влас. Опасното бойно оръжие буквално е изплувало от морет...
Сгъваем автомат „Калашников" е намерен между камъните на изкуствена буна в курорта „Свети Влас". Това съобщи бТВ и уточни, че наш турист се натъкнал н...
335 автомата АК-47 и негови разновидности разпродава Българската армия. Оръжията подлежат на снемане от употреба към началото на тази година. Военните...
Вашингтон. Американска оръжейна компания ще започне собствено производство на автомат "Калашников", информира CNN. Russian Weapon Company (RWC) е офи...
Неизвестен мъж, въоръжен с автомат "Калашников", нахлу в популярен нощен клуб в гръцкия град Пирея и откри огън по хората, намиращи се там, предадоха...