Реал Сосиедад срази Атлетико и грабна Купата на краля след дузпи

Реал Сосиедад спечели Купата на краля за четвърти път в своята история си след драматична победа над Атлетико Мадрид. Финалът на стадион „Картуха“ в Севиля завърши 2:2 в редовното време, без голове в продълженията, а при дузпите баските триумфираха с 4:3. Герой се оказа вратарят Унай Мареро, който спаси ключови удари.

Срещата започна шокиращо за Атлетико, след като още в 15-ата секунда Андер Баренчеа откри резултата с глава след центриране на Гонсало Гедеш. Реакцията на мадридчани не закъсня и в 18-ата минута Адемола Лукман изравни с прецизен диагонален удар след подаване на Антоан Гризман.

Малко преди почивката Реал Сосиедад отново излезе напред. Съдията отсъди дузпа за нарушение на Хуан Мусо срещу Гонсало Гедеш, а Микел Оярсабал реализира за 2:1. Атлетико натисна след паузата и въпреки трудностите стигна до изравняване в 83-ата минута чрез Хулиан Алварес, който върна интригата с точен удар за 2:2.

В продълженията двата отбора играха предпазливо и не допуснаха нови голове, което прати финала в дузпи. Там нервите на Сосиедад се оказаха по-здрави. Унай Мареро спаси първите два удара на Александър Сьорлот и Хулиан Алварес, което даде огромно предимство на баските. Единственият пропуск за тях бе на Ори Оскарсон, но това не попречи на тима да стигне до крайното 4:3 и да вдигне трофея след един от най-драматичните финали в последните години.

