Кои са фаворитите за световната титла?

Прогнозите за следващия световен шампион често се оказват грешни. Натискът на Мондиала е безмилостен, а разликите между успеха и провала са толкова малки, че дори най-големите фаворити могат да отпаднат преждевременно.

Историята показва колко трудно е да се стигне до върха – само осем държави някога са печелили най-желания трофей във футбола.

Седмица преди началото на Световното първенство анализаторите и букмейкърите са почти единодушни. Шест отбора се открояват като основни кандидати за титлата: Испания, Франция, Аржентина, Англия, Португалия и Бразилия, прогнозира CNN.

Испания – новото златно поколение

Испания е сред двата най-големи фаворита. След Мондиал 2022 „Ла Роха“ спечели УЕФА Лига на нациите 2022–23, триумфира на Европейско първенство по футбол 2024 и завоюва олимпийското злато на Игрите в Париж.

Отборът на селекционера Луис де ла Фуенте комбинира традиционното испанско владеене на топката с повече скорост и директност в атака.

Голямата звезда е Ламин Ямал. Едва на 18 години, талантът на ФК Барселона вече е сочен като наследник на Лионел Меси. Въпросителната е дали ще се възстанови навреме от контузията си.

Сред останалите ключови фигури са Нико Уилямс и Педри, докато младата звезда Фермин Лопес почти сигурно ще пропусне турнира заради фрактура на ходилото.

Франция – опит, класа и Мбапе

Франция пристига като другия голям фаворит. „Петлите“ играха на последните два световни финала – триумфираха през 2018 г. и загубиха драматично от Аржентина след дузпи през 2022 г.

Водени от легендарния треньор Дидие Дешан, французите разполагат с едно от най-страховитите нападения на планетата.

Безспорният лидер остава Килиан Мбапе, който реализира хеттрик във финала на Мондиал 2022 и продължава да бъде сред най-опасните играчи в света.

До него са носителят на „Златната топка“ Усман Дембеле и техничният Майкъл Олисе.

Франция притежава рядката комбинация между младост и опит. Играчите знаят какво означава да стигнеш до финал и това може да се окаже безценно в елиминациите.

Португалия – последният шанс на Роналдо?

Футболният свят дължи много на Португалия – страна, която десетилетия наред ражда изключителни таланти. Мондиал 2026 може да се окаже моментът, в който португалците най-накрая ще превърнат този талант в световна титла.

Отборът спечели УЕФА Лига на нациите 2025 и демонстрира зрял, балансиран стил на игра.

Разбира се, всички погледи ще бъдат насочени към Кристиано Роналдо. На 41 години легендата преследва единствения голям трофей, който липсва във витрината му.

Макар вече да не е в пика на кариерата си, Роналдо показа, че продължава да бъде решаващ фактор, след като отбеляза ключов гол срещу Испания във финала на Лигата на нациите.

Англия – край на 60-годишното чакане?

Англия продължава да мечтае за първа световна титла след 1966 г.

„Трите лъва“ впечатлиха в квалификациите с осем победи от осем мача и нито един допуснат гол.

Капитанът Хари Кейн влиза в турнира в отлична форма. Голмайсторът на Англия най-накрая сложи край на проклятието без трофеи, след като спечели титлата в Германия с Байерн Мюнхен.

Сериозна подкрепа идва от Букайо Сака и една от най-големите звезди на новото поколение – Джуд Белингам.

Бразилия вече не плаши, но никой не смее да я отпише

Точно под големите фаворити се нарежда Бразилия – нещо необичайно за най-успешната футболна нация в историята.

„Селесао“ завърши едва пети в южноамериканските квалификации – резултат, който преди години би изглеждал немислим за петкратните световни шампиони.

След края на Мондиал 2022 Бразилия премина през истинска треньорска въртележка. За четири години отборът бе воден от четирима различни наставници, включително двама временни селекционери, единият от които остана на поста повече от година.

След поредица от колебания футболната федерация направи ход, който изненада света – назначи легендарния Карло Анчелоти. Бившият наставник на Реал Мадрид се превърна в първия чуждестранен селекционер в историята на бразилския национален отбор.

Честите треньорски смени са сред основните причини за кризата в идентичността на отбора. Бразилия продължава да разполага с огромен талант, но все още търси своя стил и постоянство точно преди началото на Световното първенство.

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