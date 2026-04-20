Изненадващ обрат за Диего Симеоне и Атлетико Мадрид

Челси проучва възможността да покани Диего Симеоне за мениджър. Аржентинският треньор, който в момента е начело на Атлетико Мадрид, се смята за приоритетен кандидат за заместник на Лиъм Росениор, пише The ​​Sun.

Под ръководството на настоящия мениджър отборът е изправен пред продължителна криза: Челси загуби четири поредни мача от Висшата лига, без да отбележи нито един гол.

Според източник, въпреки официалната подкрепа към Росениор от ръководството, на "Стамфорд Бридж" нарастват съмненията относно бъдещето му.

Симеоне, който работи в Атлетико от много години, може да напусне още това лято. Други опитни треньори също са в краткия списък на лондонския клуб, но аржентинецът в момента е предпочитаният избор.

Диего Симеоне е начело на Атлетико Мадрид от 2011 г.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com