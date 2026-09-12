Симеоне слага край на трансферните спекулации за Хулиан Алварес
Треньорът на Атлетико Мадрид с ясна позиция за бъдещето на аржентинския нападател
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Треньорът на Атлетико Мадрид с ясна позиция за бъдещето на аржентинския нападател
След 15 години работа в клуба
Забележителен рекорд на "дюшекчиите"
Засега отборът не се радваше на успех в три мача поред
Диего Симеоне мислел пред екрана за титулярите
Наставникът на "Атлетико" Мадрид Диего Симеоне намекна, че може да напусне клуба след снощната загуба от "Реал" Мадрид на финала в Шампионската лига....
Стотици фенове, купон и кралско посрещане зарадва играчите на "Атлетико" на летише "Барахас" в Мадрид. Възпитаниците на Диего Симеоне за пореден път р...
Испанският OK Diario съобщи, че Диего Симеоне ще напусне "Атлетико" Мадрид, за да поеме мениджърския пост в "Челси". Спецът вече е информирал ръковод...
Наставникът на "Атлетико" Мадрид Диего Симеоне заяви, че неговият отбор е контролирал реванша срещу "Реал" Мадрид на "Бернабеу" до изгонването на Арда...
Барселона. Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне заяви, че звездата на Барселона Неймар се е изложил с театралните си изпълнения по време на пъ...
Треньорът на "Атлетико" М Диего Симеоне реши да награди футболистите с един ден повече почивка, въпреки че тимът му не успя да бие "Барса" (0:0) в дер...