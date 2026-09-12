Всичко за Диего Симеоне

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Симеоне: Неймар се излага

Симеоне: Неймар се излага

Барселона. Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне заяви, че звездата на Барселона Неймар се е изложил с театралните си изпълнения по време на пъ...

02 април | 11:29
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