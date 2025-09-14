Атлетико с първа победа в елита на Испания

Отборът на Атлетико Мадрид записа първи успех през този сезон, след като спечели с 2:0 като домакин на Виляреал в 4-ия кръг на Ла Лига.

Футболистите на Диего Симеоне откриха резултата още в 9-ата минута. Тогава Хулиан Алварес пресече пас на Серхи Кардона в наказателното поле и веднага подаде топката на Пабло Бариос, който я прати в мрежата.

Виляреал пропусна да изравни преди почивката чрез Николо Пепе, който прати топката в напречната греда от пряк свободен удар.

В 52-ата минута Атлетико стигна до втори гол. Тогава Маркос Йоренте отне топката в своята половина, направи голям пробег и накрая я центрира, а Николас Гонсалес отбеляза дебютното си попадение със своя изстрел с глава.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com