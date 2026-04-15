ПСЖ елиминира Ливърпул от ШЛ, Барса изпусна обрат срещу Атлетико Мадрид

Шесткратният европейски клубен шампион Ливърпул приключи участието си в Шампионската лига, след като загуби с 0:2 от Пари Сен Жермен на „Анфийлд“. Френският гранд показа по-добра игра още в първия двубой на „Парк де Пренс“, където надигра категорично мърсисайдци и спечели с 2:0. Така ПСЖ пристигна в Англия с комфортен аванс и успя да го затвърди с нов успех.

В 72-ата минута Хвича Кварацхелия подаде отлично към Осман Дембеле на границата на наказателното поле, а френският национал не се поколеба и прати топката в долния ляв ъгъл за 0:1. В добавеното време на мача Дембеле за втори път вкара и така прати ПСЖ на полуфинал в турнира.

Ливърпул напуска надпреварата, като най-вероятно това ще коства мениджърското място на Арне Слот, който тотално се провали този сезон, пише gol.bg.

ПСЖ от друга страна продължава уверено напред в защита на трофея си от преди една година. На полуфиналите парижани ще се изправят срещу победителя от сблъсъка между Байерн Мюнхен и Реал Мадрид.

Междувременно Барселона бе близо до обрат срещу Атлетико Мадрид, но победата с 2:1 на “Метрополитано” се оказа недостатъчна. Каталунците поведоха с два чисти гола и заличиха аванса на “дюшекчиите” още до 24-та минута, като точни бяха Ламин Ямал (4) и Феран Торес (24). Малко след това Атлетико хвана на контра гостите си и намали чрез Адемола Луукман (31).

До края на полувремето реферът Клеман Тюрпен подмина нарушение в наказателното поле срещу Дани Олмо, а в началото на второто гол на Феран Торес бе отменен заради засада. Развръзката дойде в 80-та минута, когато Барса остана с човек по-малко - след намесата на ВАР Ерик Гарсия получи червен картон.

Така Атлетико Мадрид устиска крехката си преднина и след 3:2 общ резултат се класира за полуфиналите. Там тимът на Диего Симеоне ще се изправи срещу победителя от утрешния сблъсък между Арсенал и Спортинг Лисабон. Англичаните спечелиха преди седмица в Португалия с 1:0.

