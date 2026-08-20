Трудна нощ за Атлетико завърши с два красиви удара и победа

Атлетико Мадрид трябваше да чака 70 минути, но накрая започна новия сезон в Ла Лига с победа и нов герой. "Червено-белите" надвиха завърналия се в елита Малага с 2:0 у дома в двубой, който дълго време изглеждаше неприятно труден за отбора на Диего Симеоне.

Дебютантът Ли-Кан Ин разби съпротивата на гостите с прекрасен удар от границата на наказателното поле, а пет минути преди края Алекс Баена сложи точка с майсторски изпълнен пряк свободен удар. Така Атлетико взе трите точки във вечер, в която липсата на основните му нападатели се усещаше почти до самия край.

Победа, дошла в тежък момент

Началото на сезона завари Симеоне с сериозни проблеми в атака. Хулиан Алварес не игра на фона на продължаващото напрежение около бъдещето му, Александър Сьорлот е контузен, а Антоан Гризман вече напусна клуба в посока американската МЛС. Така Адемола Лукман трябваше да действа като централен нападател, а липсата на острота пред вратата позволи на Малага да държи нулевото равенство повече от час.

Гостите не бяха дошли само да се защитават. Малага затрудни сериозно домакините и принуди Ян Облак да се намесва, а Атлетико трудно намираше свободни пространства срещу компактната защита на новака. Промяната дойде едва след намесата на Симеоне от пейката.

Дебют като от мечтите

Ли-Кан Ин се появи през второто полувреме и почти веднага показа защо Атлетико привлече южнокорееца. В 70-ата минута той получи топката край наказателното поле и с великолепен удар даде чаканата преднина на мадридчани.

След мача Ли призна, че Симеоне му е казал да използва пространствата между линиите и да търси удара. Дебютантът заяви, че все още не е в оптимално физическо състояние, но подчерта амбицията на Атлетико да се бори за титлата през новия сезон.

Баена сложи красивия подпис

Малага опита да остане в мача, но в 85-ата минута Алекс Баена прекрати надеждите на гостите. Испанският национал изпълни великолепно пряк свободен удар и направи 2:0, превръщайки нервната вечер в победен старт за Атлетико.

Мадридчани продължиха и отличната си серия срещу този съперник - Малага има само една победа в последните 15 двубоя между двата отбора. За Симеоне трите точки дойдоха трудно, но точно когато новият сезон заплашваше да започне с разочарование, двама от най-техничните му футболисти решиха всичко с два удара.

Първенство на Испания по футбол, мачове от първия кръг в Ла Лига:

Атлетико Мадрид - Малага - 2:0

от понеделник:

Депортиво Ла Коруня - Елче - 1:1

на 25 август:

Валенсия - Бетис

на 26 август:

Реал Мадрид - Реал Сосиедад

на 27 август:

Селта Виго - Осасун

Барселона - Атлетик Билбао

от неделя:

Еспаньол - Леванте - 3:0

Сантандер - Виляреал - 2:2

от събота:

Алавес - Хетафе - 3:0

Севиля - Райо Валекано - 2:1