Ливърпул обърна Атлетико в европейска лудница, ПСЖ даде страшен знак на всички

Шампионската лига показа още в първия кръг защо няма друг турнир с подобно напрежение. Ливърпул изоставаше срещу Атлетико Мадрид, но обърна испанците с 2:1 пред екзалтирания „Анфилд“, шампионът Пари Сен Жермен разгроми Слован Братислава с 6:1, а миналогодишният финалист Арсенал измъкна тежка победа с 1:0 като гост на Наполи. В Лисабон Спортинг също трябваше да се връща от ранен удар, преди да прекърши Галатасарай с 3:1.

„Анфилд“ кипна след удар на Атлетико

В Ливърпул вечерта започна по възможно най-неприятния начин за домакините. Атлетико не се смути от атмосферата на „Анфилд“ и още в 17-ата минута удари пръв. Хулиан Алварес намери Маркос Йоренте зад защитата, а испанският халф не пропусна - 0:1.

Ливърпул имаше нужда от време, за да намери ритъма си. Брадли Баркола, който направи първия си старт за клуба, опита да върне домакините в мача, но Атлетико продължаваше да изглежда опасен и добре подреден.

И тогава английският натиск даде резултат. В 40-ата минута Доминик Собослай изравни, а „Анфилд“ най-после избухна. Усещането беше, че испанците просто трябва да издържат до почивката и да успокоят мача. Успяха - но само за няколко минути.

Пет минути след подновяването на играта Алексис Мак Алистър нанесе страхотен удар от около 20 метра и обърна всичко - 2:1. Аржентинецът се превърна в героя на вечерта, а Ливърпул вече имаше онова, което искаше - резултата и публиката зад гърба си.

Атлетико опита финален щурм, но английската защита издържа. Така Ливърпул започна европейската си кампания с победа, характер и обрат - точно по начина, който „Анфилд“ обича най-много.

ПСЖ разтвори вратите на ада за Слован

Ако в Ливърпул имаше драма, в Париж имаше безмилостна демонстрация.

Шампионът на Европа ПСЖ започна защитата на трофея си с разгромно 6:1 срещу Слован Братислава. Французите практически решиха мача още през първото полувреме, а атаката им превърна вечерта в кошмар за словашкия тим.

Усман Дембеле отвори резултата в 17-ата минута и само шест по-късно удари отново. После сцената беше предоставена на Феран Торес. Новото испанско попълнение отбеляза в 31-ата минута, а веднага след почивката добави още две попадения - в 47-ата и 57-ата. Хеттрик още при първата му вечер в Шампионската лига с екипа на Париж.

При 5:0 Сюлейман Камара успя да вкара почетния гол за Слован, но последната дума отново беше за ПСЖ. Фабиан Руис оформи крайното 6:1 в заключителните минути.

Това не беше просто победа. Париж изпрати предупреждение към останалите претенденти - гладът не е изчезнал. ПСЖ преследва трети пореден триумф в Шампионската лига и още в първата вечер показа, че не възнамерява доброволно да освобождава трона си.

Йодегор разби стената на Наполи

Арсенал имаше съвсем различна вечер в Неапол. Англичаните доминираха, създаваха положения, стреляха, притискаха, но голът упорито отказваше да дойде.

„Артилеристите“ завършиха с огромно игрово превъзходство и 26 удара, но Наполи се държеше. Колкото повече времето минаваше, толкова повече над стадион „Диего Армандо Марадона“ започваше да виси усещането, че домакините могат да откраднат нещо от мача.

В 75-ата минута Мартин Йодегор каза „стига“.

Капитанът на Арсенал получи пространство пред наказателното поле и с прецизен удар намери мрежата. 0:1 - резултат, който изглеждаше скромен на фона на превъзходството на гостите, но донесе максималното възможно - три точки насред Неапол.

Наполи получи късна възможност чрез Кевин де Бройне, но не успя да върне гола. Така Арсенал, който през миналия сезон стигна до финала на турнира, отново даде заявка, че европейските му амбиции са съвсем сериозни.

Спортинг преживя шока и наказа Галатасарай

В Лисабон пък домакините сами си създадоха кошмар още в петата минута.

Гонсало Инасио прати топката в собствената си врата и Галатасарай поведе с 1:0. Турците започнаха силно и за кратко изглеждаше, че могат да превърнат ранния подарък в голяма европейска вечер.

Спортинг обаче не се разпадна.

В 27-ата минута Жени Катамо изравни и върна стадион „Жозе Алваладе“ към живот. След почивката португалците вече диктуваха събитията. Луис Суарес направи 2:1 в 57-ата минута, а шест минути по-късно Родриго Залазар нанесе последния удар - 3:1.

От автогол и ранно изоставане до убедителна победа - Спортинг също показа характер още в първата си европейска вечер.

Така късната програма на Шампионската лига донесе всичко, което турнирът обещава - обрат на „Анфилд“, голова буря в Париж, капитански удар в Неапол и възкръсване в Лисабон. А това беше само началото на новата европейска кампания.