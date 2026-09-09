Синя еуфория срещу червена буря. Левски и ЦСКА решават Суперкупата

Днес няма точки, няма реванш след седмица и няма възможност грешката да бъде поправена в следващия кръг. От 18:30 часа на Националния стадион „Васил Левски“ Левски и ЦСКА застават един срещу друг в директна битка за Суперкупата на България - първия им такъв сблъсък от 20 години.

Шампионът среща носителя на Купата, но в деня на Вечното дерби формалният ранг на трофея губи значение - победителят ще вдигне купа пред очите на най-големия си съперник. А този път двата лагера пристигат на стадиона от коренно различни светове.

Едно дерби, в което Суперкупата изведнъж тежи много повече

Суперкупата традиционно остава зад шампионската титла и Купата на България по престиж. Само че когато финалът се казва Левски - ЦСКА, няма „малък“ трофей. Има победител, има загубил, има трибуни, които ще помнят вечерта, и има резултат, който може да бъде ваден като аргумент месеци наред.

Особено когато подобни случаи почти липсват. За последно двата отбора определиха носителя на Суперкупата през 2006 г. Днес ще бъде едва третият им директен сблъсък за това отличие в историята. Първите два не успяха да излъчат победител дори след 120 минути футбол и стигнаха до дузпи.

ЦСКА влиза в дербито след трус, който никой не очакваше точно сега

Само малко повече от денонощие преди първия съдийски сигнал Христо Янев хвърли голямата бомба - мачът с Левски ще бъде последният му като старши треньор на ЦСКА. Решението беше обявено на официалната пресконференция и превърна и без това напрегнатия финал в нещо много по-голямо.

Янев обясни, че решението е внимателно премислено и го свърза с „войната“, която според него се води срещу самия него и срещу клуба. „Утре ще бъде последният ми мач начело на ЦСКА“, заяви треньорът, като посочи желанието си да свали напрежението около отбора.

Таймингът направи новината още по-шокираща. При поражение от Левски разговорът за треньорска смяна почти сигурно щеше да избухне с пълна сила и тогава една оставка би изглеждала далеч по-предвидима. Янев обаче избра да съобщи решението преди дербито и така ще излезе за последния си мач начело на „червените“ в директна битка за купа.

Парадоксът - ЦСКА вече може да спечели повече, отколкото да загуби

Оставката преобръща психологическата рамка около ЦСКА. Независимо от резултата тази вечер, утре за клуба започва нов период - с нов треньор, вероятно с нови идеи и с неизбежно пренареждане на спортно-техническия проект.

Точно затова победата може да се превърне в огромен бонус. ЦСКА може да изпрати Янев с трофей, да удари шампиона и вечния съперник и да влезе в следващата си ера не с наведена глава, а с купа в ръце. Загубата ще боли, защото срещу Левски винаги боли, но тя няма да създаде треньорска криза - тази страница вече е обърната предварително.

Към напрежението в „червения“ лагер се добавя и неприятната памет от последните пролетни дербита. Левски победи ЦСКА с 3:1 през април и с 2:0 през май по пътя към шампионската титла.

На „Герена“ картината е точно обратната

Докато ЦСКА влиза във финала насред треньорски трус, Левски пристига с увереност, каквато от години не е имал преди Вечно дерби. „Сините“ са действащият шампион, достигнаха основната фаза на Лига Европа и започнаха новото първенство с осем победи в осем мача. След осмия кръг отборът е лидер с максималните 24 точки.

Шампионската еуфория от май не беше прекъсната през лятото. Напротив - европейските вечери и перфектният старт в първенството добавиха още самочувствие. Логично мнозина поставят Левски в ролята на фаворит.

Хулио Веласкес обаче категорично отказа тази роля. Испанецът предупреди, че във финал между Левски и ЦСКА „няма фаворит“ и че трофеят ще отиде при отбора, който по-добре разбере различните моменти в мача. За него срещата е преди всичко възможност шампионът да прибави още една купа.

Левски преследва трофей, който му убягва вече 17 години

За „сините“ Суперкупата носи и отделна историческа тежест. Последният им успех в турнира е от 2009 г., когато побеждават Литекс с 1:0. Оттогава Левски два пъти получи нов шанс за отличието и два пъти беше спрян от Лудогорец - след дузпи през 2022 г. и с 0:1 през февруари тази година.

Победа днес би сложила край на 17-годишното чакане и би донесла четвърта Суперкупа в клубната история. Нещо повече - Левски ще изравни именно ЦСКА по брой спечелени отличия в турнира.

Това е още един пласт към залога. Не само трофей. Не само дерби. Победа на „сините“ означава и изравняване на историческата сметка при Суперкупите - 4:4.

ЦСКА чака своята Суперкупа от 2011 г.

При „червените“ сушата също е дълга. Последната спечелена Суперкупа е от 2011 г., когато ЦСКА побеждава Литекс с 3:1. След това тимът стига до мача за трофея само веднъж - през 2021 г., когато Лудогорец го разбива с 4:0.

Тази вечер ЦСКА преследва пета Суперкупа. Ако успее, ще увеличи преднината си пред Левски в турнира на 5:3 и едновременно ще прекъсне силната серия на шампиона.

А за Христо Янев подобен финал би бил почти кинематографичен - последен мач, Вечно дерби и трофей срещу Левски.

Преди 21 години Янев беше герой и грешник в същия финал

Историята е подготвила и странно завръщане към миналото. През 2005 г. Левски и ЦСКА за първи път спорят за Суперкупата. ЦСКА повежда именно с гол на Христо Янев, но Елин Топузаков изравнява в 82-ата минута и след продълженията резултатът остава 1:1.

При дузпите съдбата се обръща. Янев изпълнява първия наказателен удар за ЦСКА, но Георги Петков спасява. Левски печели серията с 3:1 и вдига трофея.

Само година по-късно „червените“ си връщат дълга. След 0:0 за 120 минути ЦСКА печели с категоричното 3:0 при дузпите. Така преди днешния трети епизод равенството между двата гранда е абсолютно - по една спечелена Суперкупа в директните им срещи, 1:1 голове за общо 240 минути и нито една победа преди изпълненията от бялата точка.

Този път миналото няма да спаси никого

Двадесет години са прекалено дълъг период, за да има истинска футболна връзка между онези два финала и днешния. Други играчи, други треньори, друга епоха. Историята може да добави напрежение, но няма да вкара нито един гол тази вечер.

Истинският сблъсък е между спокойствието и бурята. Левски идва като шампион, лидер и отбор без загубена точка в първенството. ЦСКА идва с треньор, който вече обяви раздялата си, с напрежение около клуба и с възможността точно в най-хаотичния момент да нанесе най-сладкия възможен удар.

Веласкес настоява, че резултатът от един финал няма да определя целия сезон. Футболната логика може и да е на негова страна. Вечното дерби обаче рядко се подчинява само на логиката.

От 18:30 часа ще има една купа и два отбора, които я искат по съвсем различни причини. А когато последният съдийски сигнал прозвучи, едната половина на футболната София ще започне вечерта си с трофей и огромна еуфория. Другата ще трябва да живее с мисълта, че най-големият съперник е празнувал точно пред нея.