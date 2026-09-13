Синя еуфория срещу червена буря. Левски и ЦСКА решават Суперкупата
Двадесет години след последния им пряк спор за отличието двата гранда отново застават един срещу друг в мач, който може да размести целия сезон
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Двадесет години след последния им пряк спор за отличието двата гранда отново застават един срещу друг в мач, който може да размести целия сезон
Билетите за срещата ще бъдат пуснати в продажба в сряда (2 септември) в 10:00 часа
Тя настъпва от този сезон
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