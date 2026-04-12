Севиля оживя с победа над Атлетико - рискът на Симеоне не сработи

Севиля постигна победа с огромна тежест в битката за оцеляване, след като надигра Атлетико Мадрид с 2:1 на стадион „Рамон Санчес Писхуан“ и се откъсна от най-опасната зона в класирането. Успехът идва в момент, в който всяка точка е решаваща, и дава глътка въздух на андалусийците.

Атлетико от своя страна плати цената на стратегически ход, който ясно показва приоритетите на тима в този етап от сезона. Всичко това се случва на фона на огромната разлика до върха, която оставя „дюшекчиите“ извън реалната битка за титлата.

Диего Симеоне изненада с решение да заложи на най-младия си състав за последните 15 години начело на Атлетико. Средната възраст от 23 години и 289 дни ясно показа, че основните фигури са запазени за предстоящия реванш срещу Барселона в Шампионската лига. Част от звездите изобщо не пътуваха, а други останаха на резервната скамейка, което превърна двубоя в експеримент със ясен риск.

Севиля обаче не се интересуваше от сметките на съперника. Домакините излязоха със ясна цел и я постигнаха чрез ефективна игра. Адамс откри от дузпа, а Неманя Гудел увеличи преднината, което донесе спокойствие в редиците на андалусийците. Младият Хавиер Бонар върна един гол за Атлетико, но усилията на гостите не стигнаха за нещо повече.

Победата бе приета със силни емоции по трибуните, където напрежението от последните седмици отстъпи място на облекчение. Севиля се изкачи до 15-ото място с 34 точки и вече има три точки аванс пред зоната на изпадащите, където Майорка остава под натиск.

За Атлетико поражението не променя значително позицията в таблицата, но потвърждава, че фокусът е изцяло насочен към Европа. Тимът остава четвърти с 57 точки, далеч от лидера Барселона, но с поглед към реванша, който може да се окаже много по-важен от тази загуба.

Мачове от 31-я кръг в испанския шампионат по футбол:

Барселона - Еспаньол 4:1

Реал Сосиедад - Алавес 3:3

Елче - Валенсия 1:0

Севиля - Атлетико Мадрид 2:1

От петък:

Реал Мадрид - Жирона 1:1

В неделя:

Осасуна - Бетис

Майорка - Райо Валекано

Селта Виго - Овиедо

Атлетик Билбао - Виляреал

В понеделник:

Леванте - Хетафе

В класирането води Барселона със 79 точки, а Реал Мадрид е на втора позиция със 70 . Виляреал е на трето място с 58, пред Атлетико Мадрид с 57, Бетис с 45, Селта Виго с 44, Реал Сосиедад с 42 и други.

