Меси не спаси Интер Маями. Драма и изпусната победа в края

Интер Маями пропусна златен шанс да вземе пълния комплект точки, след като завърши 2:2 със Ню Йорк Ред Булс в напрегнат двубой от редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър. Отборът на Лионел Меси направи обрат и изглеждаше близо до победата, но допусна късен гол, който остави горчив вкус след последния съдийски сигнал.

Срещата премина през резки обрати и показа както силните, така и слабите страни на домакинския отбор. Решенията край тъчлинията също не останаха незабелязани.

Треньорът Хавиер Масчерано отново остави Луис Суарес извън титулярния състав, което продължава да предизвиква въпроси около ролята на уругваеца в отбора. Въпреки това Интер Маями започна активно, но първият удар дойде от гостите. В 15-ата минута Рувалкаба се възползва от ситуация и даде аванс на Ню Йорк.

Домакините обаче реагираха преди почивката. Силвети изравни в края на първото полувреме след добре организирана атака и асистенция от Родриго де Пол, което върна равновесието и вдъхна увереност на тима.

След подновяването на играта Интер Маями натисна и стигна до пълен обрат. Бертераме реализира и изглеждаше, че мачът е под контрол за Меси и компания, които вече гледаха към трите точки.

Финалът обаче се оказа болезнен. В заключителните минути Мехмети намери път към мрежата и донесе равенството за Ню Йорк, с което охлади ентусиазма на домакините и остави усещането за пропусната победа.

