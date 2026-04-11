Крехко агнешко на фурна - стъпка по стъпка (рецепта)

Истински сочното агнешко не е въпрос на сложна рецепта, а на време

Има една проста истина, която всеки, който е пекъл агнешко, рано или късно открива - не фурната прави чудото, а начинът, по който я позволиш. Когато месото стане крехко, сочно и почти се разпада само, това означава, че сте се справили перфектно.

Всичко започва още с подготовката на месото. Агнешкото има нужда от малко време да поеме подправките. Колкото повече престои, толкова по-добре поглъща вкусовете и месото се отпуска. Някои го оставят за няколко часа, други за една нощ - и разликата винаги си личи.

После идва най-важната част - бавният огън. Не силната температура, не бързането, а бавното печене на около 150-160 градуса. Това е моментът, в който се случва магията, мазнината се разтапя и месото започва да става крехко отвътре, без да изсъхва.

Много хора грешат тук, защото гледат часовника, а не самото месо. Истината е, че най-сигурният ориентир е вътрешната температура - когато стигне около 65-70 градуса, агнешкото е сочно и нежно, а ако е препечено, започва да губи своята мекота.

Има още един малък, но решаващ момент, който често се подценява - почивката. Когато извадите тавата от фурната, изкушението да го нарежете веднага е голямо, но това е грешка. Ако оставите месото да „си поеме въздух“ за 15–20 минути, соковете се разпределят и всяка хапка остава сочна.

В крайна сметка крехкото агнешко не е резултат от тайна рецепта, а от спокойствие в кухнята. Колкото по-малко го насилваш, толкова повече ти се отблагодарява на масата.

Великденско агнешко печено на фурна

Продукти: 2 - 2.5 килограма агнешка плешка или бут, 3 супени лъжици зехтин, масло, 2 супени лъжици сладък червен пипер, сол на вкус, черен пипер но вкус, 1 супена лъжица кимион

Приготвяне: Месото трябва да бъде на стайна температура преди готвене. Измийте добре агнешкото и го подсушете.

Поръсете със сол, черен пипер, червен пипер и кимион, като втривате подправките добре с ръце, за да попият в месото. Оставете да престои около 30 минути.

Поставете агнешкото в голяма тава според размера му и добавете 1 чаена чаша топла вода. Намажете месото със зехтин и разпределете отгоре няколко парченца масло.

Покрийте с хартия за печене, а върху нея - с алуминиево фолио. Направете няколко малки отвора и поставете във фурна, загрята на 150-160°C.

Печете около 3 часа. След това махнете фолиото и хартията и увеличете температурата на 200°C, за да се получи златиста коричка.

След изваждане от фурната покрийте отново с фолио и оставете месото да „почине“ около 20 минути, за да запази сочността си.

