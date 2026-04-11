Шок за Дортмунд у дома! Леверкузен ги наказа с един удар

Байер Леверкузен постигна ценна победа с 1:0 над Борусия Дортмунд в мач от 29-ия кръг на Бундеслигата и направи сериозна крачка към местата за Шампионската лига. Успехът изкачи „аспирините“ на пето място, само на точка зад Щутгарт. Дортмунд от своя страна допусна рядка грешка у дома и усложни ситуацията си в края на сезона. Резултатът може да се окаже ключов в битката за европейските квоти.

Единственото попадение падна още през първото полувреме, когато Роберт Андрих пресече подаване в защита на домакините и без колебание прати топката в долния десен ъгъл. Голът дойде след груба грешка и се оказа решаващ в мач с малко чисти положения. Андрих затвърди силната си форма и почти сигурно ще бъде сред избраниците на Юлиан Нагелсман за световния шампионат.

Дортмунд остана без отговор и успя да отправи само един точен удар към вратата на Леверкузен за целия мач. „Жълто-черните“ записаха едва трета загуба през сезона, но продължават да изостават сериозно от Байерн Мюнхен, който може да си осигури титлата още в следващия кръг. Преднината им пред РБ Лайпциг остава осем точки.

В другите срещи Айнтрахт Франкфурт се наложи с 2:1 над Волфсбург и се утвърди на седмо място, като увеличи дистанцията пред Фрайбург. РБ Лайпциг също взе важни точки след победа над Борусия Мьонхенгладбах с попадение на Ян Диоманде в края на мача.

Ситуацията в дъното остава напрегната. Санкт Паули и Вердер продължават да се борят за оцеляване, докато Опашкарят Хайденхайм записа едва четвъртата си победа за сезона след 3:1 срещу Унион Берлин. Въпреки успеха тимът остава на дъното и е все по-близо до изпадане.

Двубои от 29-я кръг от Първа Бундеслига:

Борусия Дортмунд - Байер Леверкузен 0:1

Хайденхайм - Унион Берлин 3:1

РБ Лайпциг - Борусия Мьонхенгладбах 1:0

Волфсбург - Айнтрахт Франкфурт 1:2

По-късно днес:

Санкт Паули - Байерн Мюнхен

От петък:

Аугсбург - Хофенхайм 2:2

Неделя:

Кьолн - Вердер Бремен

Щутгарт - Хамбургер ШФ

Майнц - Фрайбург

Байерн Мюнхен води в класирането със 73 точки, следван от Борусия Дортмунд с 64, РБ Лайпциг с 56, Щутгарт с 53, Байер Леверкузен с 52, Хофенхайм с 51 и други.

