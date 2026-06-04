Весела Лечева бе вписана като председател на БОК

Весела Лечева беше вписана в Търговския регистър като председател на Българския олимпийски комитет (БОК). Заедно с нея са вписани и членовете на Изпълнителното бюро и Контролния съвет, избрани от Общото събрание на БОК, проведено на 19 март 2025 г.

Формалната процедура беше завършена, след като всички искови молби срещу решенията на събранието бяха отхвърлени или оттеглени. По този начин беше сложен и окончателен край на съдебната сага, която продължи повече от една година.

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