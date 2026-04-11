Централното командване на САЩ с важно съобщение за Ормуз

САЩ започнаха подготовка за разминиране на протока Ормуз.
Силите на Централното командване на САЩ (CENTCOM) започнаха да създават условия за разчистване на мини в пролива Ормуз на 11 април, докато два разрушителя с управляеми ракети на ВМС на САЩ провеждаха операции.
Това се казва в официална позиция на Централното командване на САЩ по повод новата ситуация в Ормузкия проток.
USS Frank E. Peterson (DDG 121) и USS Michael Murphy (DDG 112) преминаха през пролива Ормуз и оперираха в Арабския залив като част от по-широка мисия да осигурят пълното освобождаване на пролива от морски мини, поставени преди това от Ислямския революционен гвардейски корпус на Иран, пише в прессъобщението.
"Днес започнахме процеса на създаване на нов проход и скоро ще споделим този безопасен път с морската индустрия, за да насърчим свободния търговски поток," каза адмирал Брад Купър, командир на CENTCOM.
Протокът Ормуз е международен морски проход и основен търговски коридор, който подпомага регионалното и глобалното икономическо благосъстояние. Допълнителни американски сили, включително подводни дронове, ще се присъединят към усилията за разчистване през следващите дни, се казва още в съобщението на Централното командване на САЩ.
Press Release | April 11, 2026
U.S. Forces Start Mine Clearance Mission in Strait of Hormuz
TAMPA, Fla. – U.S. Central Command (CENTCOM) forces began setting conditions for clearing mines in the Strait of Hormuz, April 11, as two U.S. Navy guided-missile destroyers conducted operations.
USS Frank E. Peterson (DDG 121) and USS Michael Murphy (DDG 112) transited the Strait of Hormuz and operated in the Arabian Gulf as part of a broader mission to ensure the strait is fully clear of sea mines previously laid by Iran’s Islamic Revolutionary Guards Corps.
“Today, we began the process of establishing a new passage and we will share this safe pathway with the maritime industry soon to encourage the free flow of commerce,” said Adm. Brad Cooper, commander of CENTCOM.
The Strait of Hormuz is an international sea passage and an essential trade corridor that supports regional and global economic prosperity. Additional U.S. forces, including underwater drones, will join the clearance effort in the coming days.
