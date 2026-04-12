Ливърпул се събуди! Млад герой и Салах върнаха победите

Ливърпул сложи край на серията си без победа във Висшата лига и го направи в точния момент - с убедително 2:0 срещу Фулъм на „Анфилд“. Успехът стабилизира позицията на тима в битката за европейските места и увеличи аванса пред Челси на четири точки.

Победата дойде точно преди ключовия сблъсък в Шампионската лига и връща увереността в състава. В центъра на всичко този път не беше обичайният лидер, а едно ново име, което открадна шоуто.

Рио Нгумоа, тийнейджърът на лявото крило, превърна вечерта в своя сцена. В 36-ата минута той получи топката от Флориан Виртц, елиминира защитник със смел финт и с фалцов удар прати топката в далечния ъгъл - попадение, което вдигна „Анфилд“ на крака. Само четири минути по-късно младокът отново беше в центъра на събитията, този път като асистент за втория гол, реализиран от Мохамед Салах.

Това бързо двойно участие в головете наклони окончателно везните и даде на Ливърпул контрол върху мача. Фулъм не успя да отговори на темпото и интензивността на домакините, а защитата на мърсисайдци остана стабилна до последния съдийски сигнал.

Погледите вече са насочени към следващото предизвикателство - на 14 април на „Анфилд“ пристига Пари Сен Жермен, който има аванс от два гола в четвъртфиналите на Шампионската лига. Победата срещу Фулъм идва точно навреме, за да върне вярата преди решителния европейски сблъсък.

Въпреки поражението Фулъм запазва спокойствие в класирането със своите 44 точки и остава далеч от опасната зона. Конкуренцията в средата на таблицата обаче се изостря, след като Борнемут изненада лидера Арсенал, а Брайтън също взе своето след успех над Бърнли.

Първенство на Англия по футбол, мачове от 31-я кръг:

Ливърпул - Фулъм 2:0

Брентфорд - Евертън 2:2

Бърнли - Брайтън 0:2

Арсенал - Борнемут 1:2

От петък:

Уест Хям - Уулвърхямптън 4:0

В неделя:

Кристъл Палас - Нюкясъл

Нотингам Форест - Астън Вила

Съндърланд - Тотнъм

Челси - Манчестър Сити

В понеделник:

Манчестър Юнайтед - Лийдс

Начело в класирането е Арсенал със 70 точки, Манчестър Сити е на второ място с 61 точки, пред Манчестър Юнайтед с 55, Астън Вила с 54, Ливърпул с 52, Челси с 48 точки и др.

