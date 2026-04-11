Напрежение на Ормузкия проток! Случва се нещо за първи път

Голямо напрежение на Ормузкия проток!

Няколко военни кораба на ВМС на САЩ преминаха през Ормузкия проток. Това написа Axios, като се позова на американски служители.

Според изданието маньовърът не е бил координиран с Иран.

Това е първият път, когато американски военни кораби преминават през пролива от началото на войната.

Операцията имаше за цел да повиши увереността на търговските кораби в способността им да преминат през протока, казват източници.

"Това беше операция, насочена към осигуряване на свобода на плаване в международни води," каза американският служител.

Иран, от своя страна, отрече съобщенията, че американски военноморски кораби са преминали през протока Ормуз без координация с Техеран, съобщи Tasnim, позовавайки се на източник от иранските сили за сигурност.

Иранската армия също отрече информация, че кораби на ВМС на САЩ са успели да преминат Ормузкия проток, съобщава държавната телевизионна и радиокомпания IRIB.

Журналисти отбелязаха, че са получили тази информация от източник в иранското висше командване.

Един от представителите на иранското висше командване даде интервю за държавната телевизионна и радиокомпания и отрече информацията на Axios.

Стана също така ясно, че Иран е заплашил да унищожи американския разрушител в рамките на половин час, ако той продължи да се движи през Ормузкия проток. Според източници, след това корабът е спрял.

Президентът Доналд Тръмп пък от своя страна заяви, че Съединените щати започват да "прочистват" протока Ормуз, за да осигурят свободно плаване в него. Той отбеляза, че Вашингтон прави услуга на Китай, Япония, Южна Корея, Франция и Германия.

