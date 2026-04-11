Преговорите в Исламабад! Съдбата на замразените ирански милиарди

Съединените щати са се съгласили да размразят ирански активи, задържани в Катар и други чуждестранни банки, съобщи в събота пред Ройтерс висш ирански източник. Това стана на старта на преговорите в Пакистан. Информаторът описва тази стъпка като знак за сериозност в усилията за постигане на споразумение с Вашингтон по време на преговорите в Исламабад, съобщава Türkiye Today.

По-късно "Скай нюз" заяви, че Белият дом отрича САЩ да са сключвали подобно споразумение.

Иранският източник твърди, че размразяването на активите е пряко свързано с осигуряването на безопасно преминаване през Ормузкия пролив, което се очаква да бъде ключов въпрос в преговорите.

Втори ирански източник заяви, че САЩ са се съгласили да освободят 6 милиарда долара замразени ирански средства, държани в Катар.

Министерството на външните работи на Катар също не отговори веднага на молбата за коментар.

Въпросните 6 милиарда долара бяха първоначално замразени през 2018 г.

Средствата са от продажби на ирански петрол на Южна Корея и бяха блокирани в южнокорейски банки, след като през 2018 г. президентът Доналд Тръмп, по време на първия си мандат в Белия дом, отново наложи санкции срещу Иран и прекрати ядреното споразумение между Техеран и световните сили.

Парите трябваше да бъдат освободени през 2023 г. като част от размяна на затворници между САЩ и Иран.

Те обаче бяха замразени отново от администрацията на президента Джо Байдън след атаките на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., която в доклада е описана като съюзник на Иран.

По това време американски официални лица заявиха, че Иран няма да има достъп до парите в обозримо бъдеще и подчертаха, че Вашингтон си запазва правото да замрази изцяло сметката.

В рамките на споразумението за размяна на затворници между САЩ и Иран от септември 2023 г., осъществено с посредничеството на Доха, парите бяха преведени по банкови сметки в Катар.

Размяната включваше освобождаването на петима американски граждани, задържани в Иран, в замяна на освобождаването на средствата и освобождаването на петима иранци, задържани в Съединените щати.

Американски официални лица заявиха по това време, че парите са предназначени единствено за хуманитарни цели.

Те заявиха, че средствата трябва да бъдат изплатени на одобрени доставчици за храна, лекарства, медицинско оборудване и селскостопански стоки, изпратени в Иран под надзора на Министерството на финансите на САЩ.

