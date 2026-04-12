Алекс Николов взриви Италия! 6 аса и велик обрат за Лубе

Александър Николов изигра мач, който ще се помни дълго в италианската Суперлига, след като поведе Кучине Лубе Чивитанова към драматичен обрат с 3:2 като гост на Рана Верона. Българският национал бе в основата на всичко най-важно за своя тим и превърна трудния мач в демонстрация на характер и класа. Победата идва в ключов момент от полуфиналната серия и поставя отбора му на крачка от финала. Това бе двубой, в който един играч направи разликата.

Николов завърши срещата с 22 точки, но истинското му оръжие бе сервисът - цели 6 аса, които разкъсаха ритъма на съперника в най-важните моменти. Именно неговите изпълнения от начален удар наклониха везните, когато напрежението бе най-високо.

Началото обаче не предвещаваше подобен развой. Лубе изостана с 0:2 гейма след две оспорвани части, в които домакините от Верона показаха стабилност и увереност. В този момент изглеждаше, че мачът се изплъзва от ръцете на гостите.

Точно тогава дойде реакцията. Лубе постепенно върна контрола върху играта, а Николов се превърна в двигател на обрата. С всеки следващ гейм натискът се увеличаваше, а Верона започна да губи увереност.

Кулминацията дойде в тайбрека, където отборът от Чивитанова наложи волята си и затвори мача при 15:12. Победата не само донесе предимство в серията, но и показа, че Лубе има ресурс да се бори до край.

С успеха тимът поведе с 2:1 победи и вече гледа уверено към финала, а представянето на Николов затвърждава ролята му като ключова фигура в един от най-силните шампионати в Европа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com