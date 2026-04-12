Тежка победа за Ювентус, битката за топ 4 става все по-жестока

Ювентус измъкна изключително важна победа с 1:0 като гост на Аталанта и запази мястото си в ожесточената надпревара за топ 4 в Серия А. Мачът в Бергамо се превърна в сблъсък на нерви и пропуснати възможности, в който един единствен момент наклони везните.

Успехът държи „бианконерите“ в зоната на Шампионската лига и запазва напрежението в челото на класирането. Разликите остават минимални, а всяка грешка може да се окаже решаваща.

Решаващият удар дойде веднага след почивката, когато Жереми Бога се възползва от неубедителна намеса в защитата на домакините и насочи топката в мрежата. Ситуацията се разви след центриране отдясно, при което топката попадна в краката му със известна доза късмет, а вратарят на Аталанта също не реагира убедително. Любопитното е, че само секунди по-рано същият играч пропусна далеч по-чиста възможност, след като бе изведен от Консейсао.

Ювентус създаде още положения, но неточността пред гола едва не обърна сценария. Аталанта също имаше своите шансове и натисна в отделни периоди, но не успя да намери път към мрежата. Така единственият гол остана решаващ в двубой, в който напрежението се усещаше до последната минута.

След този успех Ювентус заема четвъртото място с 60 точки след 32 мача и остава само на три зад третия Милан, който е със същия брой срещи. Преднината пред петия Комо е две точки, но с уговорката, че преследвачът има мач по-малко, който предстои срещу лидера Интер.

Рома също остава в играта с 57 точки, което прави битката за местата в Шампионската лига изключително напрегната. В същото време Наполи и Интер изглеждат стабилно позиционирани на върха и все по-трудно достижими за останалите.

Италиански футболен шампионат, срещи от 32-я кръг:

Милан - Удинезе 0:3

Каляри - Кремонезе 1:0

Торино - Верона 2:1

Аталанта - Ювентус 0:1

От петък:

Рома - Пиза 3:0

В неделя:

Дженоа - Сасуоло

Парма - Наполи

Болоня - Лече

Комо - Интер Милано

В понеделник:

Фиорентина - Лацио

В класирането води Интер със 72 точки, пред Наполи с 65, Милан с 63, Комо 58, Ювентус и Рома с по 57 и др.

