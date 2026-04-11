Какво е забранено на Великден. 7-те най-големи гряха

На Великден не бива хората да бъдат тъжни, да се карат и да се обезкуражават.

Възкресението е денят на голямата радост. Затова кавгите на този ден се считат за голям грях – те противоречат на самото значение на празника.

Забранени са сватбите, както и през цялата Светла седмица.

Не бива да се върши тежка работа и да се чисти. Целият ден е за радост, молитва и комуникация с близките хора.

Не бива да се ходи на гробища. Великден е празник на живота, а не възпоменание. Посещението на гробища в този ден е несъвместимо със смисъла на празника. Но пък този празник се смята за най-подходящото време за кръщаване на дете.

Не бива да се хвърля храна в боклука. Козунаци, яйца, агнешко и всички останки от великденската трапеза са свещени. Те трябва да се раздават, да се дават на птици или да се занасят в храма.

На Великден е желателно ходенето в храмовете, но ако не успеете, направете го през някой от дните на Светлата седмица.

Трябва да се посетят роднини, приятели, съседи. Цялата Светла седмица е време за посещения, в които се разменят козунаци и великденски сладкиши, яйца, правят се поздравления.

Дава се милостиня и се помага на нуждаещи се. Отказът на помощ на Великден се счита за голям грях.

