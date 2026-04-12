Роналдо пише история, но скандал разтърси битката за титлата

Кристиано Роналдо продължава да пише история, след като реализира гол 968 в кариерата си при победата с 2:0 на Ал Насър като гост на Ал Ахдуд в шампионата на Саудитска Арабия.

Португалската суперзвезда откри резултата още в 16-а минута, а след почивката Жоао Феликс затвърди успеха с второ попадение. Тимът на Роналдо изглежда неудържим в решителния етап от сезона и се приближава все повече до титлата.

Шест кръга преди края Ал Насър държи аванс от пет точки пред Ал Ахли и Ал Хилал и контролира напълно надпреварата. Успехът срещу Ал Ахдуд бе 16-и пореден за отбора, което допълнително затвърждава усещането, че титлата вече е в обсега на тима. Въпреки това Роналдо все още няма спечелен трофей със състава, което прави настоящия сезон още по-важен.

Паралелно със силната серия на Ал Насър напрежението извън терена рязко се покачи. В навечерието на мача избухна скандал, след като футболисти на Ал Ахли, водени от Айвън Тони, открито обвиниха първенството, че подпомага отбора на Роналдо в битката за титлата.

Недоволството дойде след равенството 1:1 срещу Ал Файха, при което според играчите е имало поне три ситуации за дузпа в тяхна полза. Въпреки това нито главният съдия, нито ВАР се намесиха, което породи сериозни съмнения и засили напрежението около развръзката на шампионата.

