Днес е най-благословеният ден - Исус Христос ни подари Спасението

Велика събота е последният ден от Страстната седмица, предшестващ Великден.

На Велика събота от 8:30 часа ще бъде отслужена Архиерейска Василиева света Литургия в митрополитския катедрален храм „Св. Неделя“.

На Велика събота Църквата възпоменава телесното погребение на Иисуса Христа и слизането Му в ада. По обичая на юдеите Йосиф и Никодим снели пречистото тяло Господне от кръста, обвили ги в пелени с благовония и го положили в нов каменен гроб в Йосифовата градина, която се намирала недалче от Голгота. При погребението на Иисуса присъствали Мария Магдалина, майка на Яков и Йосиф.

Първосвещениците и фарисеите знаели, че Иисус Христос е предрекъл възкресението Си. Не вярвайки на предсказаното, а и страхувайки се да не би Апостолите да откраднат Тялото на Иисуса, измолили от Пилат военна стража. Поставили стражата до гроба, а самия гроб запечатали (Мат. 27:57-66; Иоан. 19:39-42).

Църквата прославя Велика събота като "най-благословения седми ден". Защото това е денят, когато Словото Божие лежи в гроба като мъртъв Човек, но в същото време спасява света и отваря гробовете.

Положен вече в гроба, Духът на Иисуса е в ада, за да разкъса оковите му и да отвори отново за нас райските двери. Това ще се случи на другия ден. В Неделята, наречена с най-краткото име - Великден.

Страстната седмица е най-дългата седмица в годината, наситена с много тъга и покъртителни изживявания. Защото страст означава страдание. А страданията Христови са прелюдия към вечния живот.

Възкресението на Исус

(Марк 16:1-8; Лука 24:1-12; Йоан 20:1-10)

Денят след съботата беше първият ден от седмицата и на зазоряване Мария Магдалина и другата Мария отидоха да видят гробницата. В този момент стана много силно земетресение. Един Господен ангел слезе от небето, отиде до гробницата, отмести камъка от входа и седна върху него. Ангелът блестеше ярко като светкавица, а дрехите му бяха бели като сняг. Войниците, които пазеха гробницата, толкова се изплашиха от него, че се разтрепериха и заприличаха на мъртъвци.

Ангелът каза на жените: „Вие не се страхувайте! Зная, че търсите Исус, който беше разпънат на кръст. Но той не е тук, а възкръсна, както беше казал. Елате да видите мястото, където лежеше тялото му. После бързо идете и кажете на учениците му: «Той е възкръснал от мъртвите и сега отива в Галилея преди вас. Там ще го видите.» Това дойдох да ви кажа.“

Жените — изплашени, но и изпълнени с голяма радост — бързо се отдалечиха от гробницата и се завтекоха да кажат на учениците му. 9И изведнъж по пътя ги срещна Исус и каза: „Здравейте!“ Те се приближиха до него, обгърнаха нозете му и му се поклониха. Тогава Исус им каза: „Не се страхувайте! Идете и кажете на учениците ми да отидат в Галилея. Там ще ме видят.“

Какво можете да правите на Велика събота

Православните християни прекарват Велика събота в мир и тишина, очаквайки настъпването на Великден. Не е обичайно да се провеждат шумни празненства или да се занимават с домакинска работа на този ден. На практика Велика събота най-често е посветена на подготовката за Възкресението Христово - хората боядисват яйца, а в църквите се благославят великденските козунаци.

Съботата преди Великден е последният ден от Великите пости. Яденето на топла храна без олио е разрешено. Службата в Велика събота започва рано сутринта и продължава до падането на нощта. Тя съчетава не само траурни, но и празнични елементи, тъй като Велика събота е денят преди Великден.

По време на утренята духовенството изнася от църквата Плащаницата - голям плат с изображението на Христос и я носи в процесия около стените на храма. Вярва се, че тялото на Христос е било обвито в подобен плат след разпятието. По време на службата се четат текстове за погребението на Исус, престоя му в гробницата и слизането му в ада, за да спаси праведните. Вечернята на Велика събота се съчетава с литургията на Свети Василий Велики, която се отслужва само десет пъти в годината.

В края на Велика събота духовенството се облича в изцяло бели дрехи в очакване на Великден. В църквите започва полунощницата. По време на службата плащаницата се пренася в олтара, където ще остане през следващите 40 дни, до празника Възнесение Господне.

