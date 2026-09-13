Голямо чудо почита църквата днес! Вдъхновява християните вече 17 века
Това са Светите седем отроки от Ефес
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Това са Светите седем отроки от Ефес
Да бъдем тихи и смирени, някои боядисват яйца
Ако човечеството се превърне в пустош, олигарсите няма да станат богове, казва световно признатата писателка Здравка Евтимова
Всеки втори е изумен
"Свето Рождество Богородично" представя чудотворните изцеления, които Младенеца дарява на верующите
Как ще се движат линиите на градския транспорт
Чрез жената влезе скръбта в света, чрез нея дойде и радостта
Всеки човек съзнателно или несъзнателно, търси радостта
Господ възкръсна от мъртвите и заедно с Него възкръснаха и множество светии
Кръстът и празният Гроб на нашия Господ, слязъл от Небесата и приел човешката природа
Дано съм добра орисница, каза доайенът на депутатите
Изправяме се пред истината за изборите, които сме правили в живота си
Днес християнският свят почита възкресението им
Гръцките духовници призоваха да се спазват всички противоепидемични мерки
"Трябва да сме единни в това предизвикателство и да проявим отговорност”, призовава министър-председателят
Неофит и българските митрополити призоваваха мислите и молитвите на вярващите да бъдат насочени към хората, които се борят с коварната зараза и особен...
Смята се, че възкресението на Исус Христос е най-великото събитие в историята на човешкия род
Присъстваха президентът Румен Радев, Симеон Сакскобургготски и съпругата му Маргарита
Държавният глава Росен Плевнелиев поздрави българския народ по случай Възкресение Христово. Ето и пълното му обръщение: Скъпи сънародници, Поздравява...
Възкресението на Христа и появата Му сред апостолите. Стенопис от 1290 г. от зографa Мануил Панселинос Църквата "Протата" в Карея, Света Гора Атон