Всичко за Велика Събота

Следете всички новини, анализи и коментари за Велика Събота. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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Слънце и облаци в събота

Слънце и облаци в събота

На Велика събота облачността над Източна България ще намалее и ще преобладава слънчево време. Над Западна България обаче ще бъде предимно облачно, съо...

30 април | 8:10
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Велика Събота e

Велика Събота e

Богослужението на Велика Събота е посветено на възпоменанието пребиваване на Иисус Христос „в гроба с плътта, в ада с душата като Бог, в Рая с разбойн...

30 април | 7:30
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Слънце на Велика събота

Слънце на Велика събота

Предимно слънчево ще е времето на Велика събота. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, а максималните- между 16° и 21°. Над Западна Българ...

29 април | 18:20
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Тримиренето чисти токсините

Тримиренето чисти токсините

Без вода микробите измират, а имунитетът се мобилизира Вече сме в края на Страстната седмица, в която се възпоменават велики събития и страстите Хрис...

09 април | 15:35
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