Днес е най-благословеният ден - Исус Христос ни подари Спасението
Да бъдем тихи и смирени, някои боядисват яйца
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Да бъдем тихи и смирени, някои боядисват яйца
В църковната традиция се отдава особено значение на помирението
Трябва да направим задължително 5 неща, за да е щастлива годината ни
Последният ден от страстната седмица
Пребивавайки с тялото Си в гроба, с духа Си Спасителят слезе в ада, за да проповядва на тамошните души
Когато Христос издъхнал като човек, тялото му било положено в гроб
На Велика събота облачността над Източна България ще намалее и ще преобладава слънчево време. Над Западна България обаче ще бъде предимно облачно, съо...
Богослужението на Велика Събота е посветено на възпоменанието пребиваване на Иисус Христос „в гроба с плътта, в ада с душата като Бог, в Рая с разбойн...
Предимно слънчево ще е времето на Велика събота. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, а максималните- между 16° и 21°. Над Западна Българ...
През нощта ще е ясно, а през Велика събота ще бъде слънчево и топло. Рано сутрин температурите в страната ще бъдат между 0° и +6°, но следобед ще се п...
Без вода микробите измират, а имунитетът се мобилизира Вече сме в края на Страстната седмица, в която се възпоменават велики събития и страстите Хрис...
София. На Велика Събота църквата възпоменава телесното погребение на Христос и слизането му в ада. Църквата прославя Велика Събота като "най-благослов...