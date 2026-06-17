На това място в Европа наемът е по-евтин от чаша кафе

В германския град Аугсбург се намира Фугерай, най-старият социален жилищен комплекс в света, където жителите все още плащат символичен наем от само 88 цента годишно. Тази почти невероятна сума е въведена през 1521 г. и не се е променила оттогава.

Фугерай е основан от Якоб Фугер, известен още като „Якоб Богатия“, един от най-могъщите и най-богати мъже в Европа през 16 век. Неговата търговско-банкова мрежа е финансирала императори и крале, а влиянието му се е разпростирало в цяла Европа по това време.

Въпреки че е изключително богат, Фугер е бил дълбоко религиозен и решава да остави част от богатството си за хуманитарни каузи. Така през 1521 г. той основава селище, предназначено за бедните, но „честни“ граждани на Аугсбург. Строителството започва няколко години по-рано и още в началото на 16-ти век е създаден малък, ограден със стени „град в града“.

Наемателите на Фугерай все още плащат 88 цента годишно под формата на наем - символична сума, произлизаща от стойността на един рейнски гулден от 16-ти век, пише Kurir.rs, предава bTV.

По онова време тази сума е съответствала приблизително на месечната заплата на обикновен работник. Днес тя е по-малка от цената на едно кафе. Интересен парадокс: посетителите днес плащат около 6,50 евро за входа на селището, което е повече от цената, която един жител плаща за седем години пребиваване.

Човек не може да живее във Фугерай без условия. Кандидатите трябва да са католици, да имат поне две години пребиваване в Аугсбург и доказана финансова нужда. Освен това има правило, което прави селището уникално: жителите са задължени да се молят три пъти на ден за душата на основателя Якоб Фугер и неговото семейство.

Фугерай е напълно функциониращо селище и днес. То е заобиколено от стена и има собствени порти, които се затварят всяка вечер, точно както през Средновековието. Вътре има редовно подредени улици, почти еднакви къщи, малък площад и църквата „Свети Марк“.

Днес в селището живеят около 150 до 200 души, предимно възрастни хора с ниски доходи, но и по-млади жители, които са били изтласкани от пазара на жилища в Аугсбург поради високите наеми.

По този начин Фугерай продължава да функционира като един от най-необичайните и най-дълго действащи социални експерименти в Европа, на повече от 500 години и все още активен.

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