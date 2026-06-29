В Германия летят куршуми, жертвите са много

Най-малко петима души загинаха при стрелба в северния германски град Щаде, съобщиха от местната полиция пред АФП.
По информация на говорител на полицията един човек е задържан.
Мотивът за престъплението все още не е ясен, предава ДПА.
"Изстрели са произведени близо до младежки център в центъра на града", поясни говорител на полицията.
Полицията в Щаде обяви, че на улица "Данкерсщрасе" е в ход "голяма операция", призовавайки гражданите да стоят далеч от района и да следват инструкциите на службите за спешна помощ.
Град Щаде има около 50 000 жители и се намира западно от Хамбург.
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