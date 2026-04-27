Хванаха Меркел в крачка. Похарчила едни луди пари

Бившият германски канцлер Ангела Меркел е похарчила приблизително 65 000 евро от държавния бюджет за фризьор и гримьор. Това беше съобщено на уебсайта на пресслужбата на Бундестага.

„Разходите за фризьорски и гримьорски услуги от 1 юли 2024 г. до 31 март 2026 г. възлизат на 64 677 евро“, се посочва в изданието. Освен това, от юли 2024 г. до март 2026 г. Меркел е направила девет пътувания, похарчвайки над 10 000 евро.

Бившият канцлер Олаф Шолц е осъществил четири пътувания за над 6000 евро, посочва bTV.

Бундестагът съобщи, че комбинираните разходи за офис оборудване на Меркел и Шолц, считано от 6 май 2025 г., са възлизали на 473 000 евро през втората половина на 2024 г., 1,4 милиона евро през 2025 г. и 408 000 евро през първото тримесечие на 2026 г.

По-рано Меркел заяви, че има дисбаланс между жените и мъжете в германската политика, като последните доминират и са много по-широко представени в политическия живот на страната.

