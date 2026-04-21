Германия строи нещо грандиозно. За първи път в света

Федералното правителство на Германия има планове да построи първия в света термоядрен реактор. Това заяви пред журналисти германският канцлер Фридрих Мерц след съвместна обиколка на експозицията на Хановерския панаир с бразилския президент Луис Инасио Лула да Силва, съобщава Укринформ.

''В правителството не само включихме технологията на термоядрения синтез като една от основните технологии в нашата програма за високи технологии, но и имаме амбицията да свържем първия термоядрен реактор към мрежата в Германия.

Това ще бъде революция в производството и доставката на енергия за нашата страна'', обяви канцлерът, пише Блиц.

Според Мерц, именно експонатът на ''сърцето'' на бъдещия термоядрен реактор го е впечатлил особено по време на обиколката на изложбата.

''Там един ден ще можем да произвеждаме термоядрено гориво - тритий. Това е голям пробив. Целта на федералното правителство е да помогне на тази технология за термоядрен синтез да направи такъв пробив, че да можем да изградим електроцентрала, базирана на нея. Ние вече принадлежим към абсолютния световен елит в изследванията на тази технология'', отбелязва канцлерът.

