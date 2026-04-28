Огнен ад в Москва! Жертви и ранени в строеж

Най-малко седем души загинаха, а 13 бяха ранени при мощен пожар в новострояща се многоетажна сграда в северната част на Москва. Инцидентът се е разиграл в квартал „Аеропорт“, където огънят избухва внезапно и бързо обхваща няколко етажа. Според властите в момента на пожара в сградата е имало десетки хора, част от които са били блокирани от дима и пламъците. Пожарникарите са овладели огъня след напрегната операция.

По данни на службите за спешна помощ, пожарът е тръгнал от недовършени части на сградата и се е разпространил по втория и третия етаж. В обекта е имало до 200 души, като повече от 30 са били изведени от опасната зона. Част от тях са евакуирани със специализирана подемна техника, използвана за достигане до горните нива.

Екипите са работили в изключително тежки условия, като са влизали в силно задимени помещения, за да издирват блокирани хора. Спасителните действия са продължили часове, а районът е бил отцепен.

Прокуратурата съобщи, че е образувано наказателно производство за евентуални нарушения на правилата за безопасност при строителството. Следователи вече работят на място, за да установят точната причина за пожара и дали са спазени всички изисквания.

